Caos en Bogotá por bloqueos de moteros: cuatro “Picaminosos” capturados tras agredir a policías

Colombia

Durante este jueves, 30 de octubre, Bogotá vivió una jornada de caos por las manifestaciones de diferentes grupos de motociclistas que salieron a protestar contra las restricciones impuestas por la Alcaldía para el fin de semana de Halloween. Las autoridades reportaron bloqueos, agresiones y afectaciones en la movilidad que impactaron a más de un millón de usuarios de TransMilenio.

Uno de los puntos más críticos fue la NQS con calle 45, frente a la Universidad Nacional, donde la Policía Metropolitana de Bogotá capturó a cuatro personas señaladas de pertenecer al grupo de moteros conocido como Los Picaminosos. Según el reporte oficial, estas personas agredieron a servidores públicos cuando intentaban controlar la situación en la zona.

“Estos cuatro personajes de los autodenominados Los Picaminosos son una muestra de lo que enfrentamos: patanería, agresividad, ruido, ilegalidad. A Bogotá se le agotó la paciencia con esta gente. Nos llevaron a tomar decisiones difíciles, pero estrictas para imponer el orden. Gracias a la Policía de Bogotá por su compromiso”, afirmó Miguel Silva Moyano, secretario general de la Alcaldía.

Enfrentamientos y caos en el sur de la ciudad

En otro punto de la capital, sobre la avenida Villavicencio con Autopista Sur, se registraron enfrentamientos entre motociclistas y ciudadanos que no participaban en las manifestaciones. Videos compartidos en redes sociales muestran cómo algunos participantes de las protestas —presuntamente vinculados a Los Picaminosos— se enfrentaron con golpes y objetos contundentes.

Las autoridades informaron que los desórdenes se extendieron por varias horas, afectando el tránsito en arterias principales y retrasando el servicio de transporte público.

La respuesta del Distrito

El secretario de Seguridad, César Restrepo, aseguró a la revista Semana que el Distrito no modificará el decreto que prohíbe la circulación de parrilleros durante el fin de semana de Halloween.

“El decreto se mantiene. Vamos a dialogar con quienes insistan en violar la ley, pero no vamos a ceder frente a comportamientos que ponen en riesgo la seguridad ciudadana”, señaló el funcionario.

¿Quiénes son “Los Picaminosos”?

De acuerdo con las autoridades, Los Picaminosos es un grupo conformado por algunos motociclistas que desde hace varios meses protagonizan comportamientos contrarios a la ley, incluyendo bloqueos, agresiones y obstrucciones a la autoridad.

En su página de Facebook, que cuenta con más de 52.000 seguidores, se afirma que para ser miembro del grupo se debe pagar una inscripción de 15.000 pesos y una cuota mensual.

Además, las autoridades investigan la existencia de una central de radio desde la cual, presuntamente, coordinan turnos de ocho horas para monitorear los operativos de tránsito y advertir a los conductores que trabajan con aplicaciones.