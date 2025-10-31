Región Metropolitana confirmó inversión de más de 100 mil millones para la tercera línea del Metro

Colombia

La Región Metropolitana Bogotá–Cundinamarca anunció que aportará recursos para la financiación del diseño de la tercera línea del Metro de Bogotá, que iniciará en Soacha y se conectará con las otras dos líneas en la capital.

Luis Lota, director de la entidad, explicó que el diseño del proyecto tendrá un costo cercano a los $102 mil millones, de los cuales $33 mil millones serán aportados por la Región Metropolitana, $10 mil millones por Cundinamarca y $59 mil millones por Bogotá.

“Esta línea arrancará en Soacha y le dará continuidad a las otras dos líneas de metro en la ciudad. Con la estructuración en marcha, podremos pedir la cofinanciación del Gobierno Nacional para avanzar en su construcción”, señaló Lota.

Según el funcionario, el contrato de diseño inició en diciembre del año pasado y avanza en su fase de estructuración. El objetivo es que el trazado contribuya a mejorar la movilidad de miles de ciudadanos de Soacha y el sur de Bogotá, una de las zonas con mayor carga de transporte en la región.

Más obras para mejorar la movilidad regional

Lota también confirmó que la Región Metropolitana avanza en otros proyectos clave, entre ellos:

Fase IV de TransMilenio en Soacha, que conectará la Av. Ciudad de Cali con Ciudad Verde e incluirá un nuevo puente sobre el canal Tibanica.

e incluirá un nuevo puente sobre el canal Tibanica. Intercambiador en la Calle 80, junto al puente de la Guadua, para mejorar la salida hacia el occidente.

Estructuración del tercer carril de la Calle 80, desde la glorieta de Siberia hasta el puente de la Guadua.

Mejoras en el corredor Soacha–Bogotá–Soacha para reducir los tiempos de desplazamiento, que hoy superan la hora y media en promedio.

Sobre el RegioTram de Occidente, Lota recordó que ese proyecto lo lidera directamente la Gobernación de Cundinamarca y se espera que en 2027 alcance avances significativos para iniciar operación posteriormente.