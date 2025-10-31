¿Qué es Ozempic y para qué sirve?: estos son los efectos secundarios de esta peligrosa tendencia

¿Qué es Ozempic y para qué sirve?: estos son los efectos secundarios esta “tendencia” para adelgazar

En los últimos meses, un nombre ha resonado con fuerza en redes sociales y conversaciones: Ozempic. Presentado por algunos como una solución “milagrosa” para perder peso, este medicamento ha desatado una fiebre global. Pero, ¿sabemos realmente qué es, para qué fue creado y qué riesgos conlleva su uso sin supervisión médica?

¿Qué es Ozempic y para qué sirve?

Ozempic es el nombre comercial de un medicamento cuyo principio activo es la semaglutida. Según la información de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), se presenta como una solución inyectable que se administra una vez a la semana. Es crucial entender que Ozempic fue desarrollado y aprobado específicamente para el tratamiento de la Diabetes Mellitus Tipo 2 en adultos. Pertenece a una clase de fármacos conocidos como agonistas del receptor GLP-1, que actúan imitando a una hormona natural del cuerpo para ayudar a controlar los niveles de azúcar en la sangre.

Su mecanismo de acción, detallado en el informe, es inteligente: aumenta la liberación de insulina sólo cuando el azúcar en sangre está alto y suprime la liberación de glucagón, otra hormona que eleva la glucosa. Esto minimiza el riesgo de hipoglucemias (bajadas peligrosas de azúcar) cuando se usa solo.

La polémica: El uso para adelgazar

Aunque su indicación principal es la diabetes, uno de sus efectos secundarios más notorios es la pérdida de peso significativa. Este efecto llevó a que, partiendo de la misma molécula (semaglutida), se desarrollara y aprobara otro medicamento específico para la obesidad llamado Wegovy, con dosis más altas (hasta 2.4 mg).

La robusta evidencia sobre su eficacia para reducir el peso, citada en el análisis, ha generado una “dualidad terapéutica“. Sin embargo, el uso de Ozempic para adelgazar, especialmente sin una prescripción médica para esa indicación, es lo que se ha convertido en una peligrosa tendencia. La COFEPRIS en México, por ejemplo, ya ha emitido comunicados de riesgo advirtiendo sobre el uso indiscriminado de estos agonistas GLP-1.

Efectos secundarios y contraindicaciones de Ozempic

Aquí es donde la realidad choca con la fantasía. El informe experto es claro: la clase de medicamentos a la que pertenece Ozempic se caracteriza por un alto perfil de efectos adversos gastrointestinales. Estos son, con mucho, los más comunes y pueden afectar hasta a 1 de cada 10 personas.

Los síntomas frecuentes incluyen:

Náuseas (las más comunes)

Diarrea

Vómitos

Dolor abdominal

Estreñimiento

Reflujo y sensación de hinchazón

Estos efectos suelen ser más intensos al inicio del tratamiento y cuando se aumenta la dosis. Aunque la mayoría son leves a moderados y transitorios, pueden ser lo suficientemente severos como para que algunos pacientes abandonen el tratamiento.

Riesgos graves y advertencias regulatorias

Más allá de las molestias gastrointestinales, existen riesgos graves que deben conocerse:

Cáncer de tiroides: Ozempic lleva una advertencia de “caja negra” de la FDA sobre un potencial riesgo de un tipo de cáncer de tiroides (carcinoma medular de tiroides), basado en estudios en roedores. Está absolutamente contraindicado en personas con antecedentes personales o familiares de este cáncer.

Ozempic lleva una advertencia de “caja negra” de la FDA sobre un potencial riesgo de un tipo de cáncer de tiroides (carcinoma medular de tiroides), basado en estudios en roedores. Está en personas con antecedentes personales o familiares de este cáncer. Pancreatitis: Se ha catalogado como un efecto secundario grave potencial, aunque un metaanálisis reciente con más de 34.700 pacientes no encontró un aumento significativo del riesgo comparado con placebo.

Se ha catalogado como un efecto secundario grave potencial, aunque un metaanálisis reciente con más de 34.700 pacientes no encontró un aumento Problemas renales: La deshidratación provocada por vómitos o diarrea persistentes puede llevar a una lesión renal aguda.

La deshidratación provocada por vómitos o diarrea persistentes puede llevar a una lesión renal aguda. Riesgo en cirugías: El fármaco retrasa el vaciado gástrico, lo que aumenta el riesgo de aspiración pulmonar durante una anestesia. Por esto, debe suspenderse antes de una intervención quirúrgica.

Un estudio observacional publicado en JAMA Ophthalmology identificó una asociación preocupante. El Dr. Joseph Rizzo, director del Servicio de Neurooftalmología en Mass Eye and Ear, mencionó que la curiosidad surgió después de que tres pacientes con NOIANA en tratamiento con Ozempic llegaran a su hospital en el plazo de una semana.

La NOIANA Es una afección grave y generalmente indolora que causa una pérdida repentina de la visión en un ojo, debido a la interrupción del flujo sanguíneo al nervio óptico.

La tendencia de usarlo para fines estéticos subestima su potencia y sobreestima la tolerancia de quien lo consume. La educación, y no la automedicación, es la clave para tomar decisiones informadas y seguras sobre la salud.