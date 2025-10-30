NEO el robot humanoide que lava, plancha y ordena, llegará en 2026: este sería el precio en Colombia

NEO, el robot humanoide que lava, plancha y ordena, llegará en 2026: este sería el precio para Colombia

En un avance que parece sacado de una película de ciencia ficción, la empresa de inteligencia artificial y robótica 1X Technologies presentó a NEO, el primer robot humanoide diseñado específicamente para el uso y la convivencia en hogares. Este anuncio marca un hito histórico, posicionando a NEO no como un prototipo de laboratorio, sino como el primer asistente robótico de consumo general listo para comercializarse.

La promesa es tan ambiciosa como tentadora: un compañero mecánico que se encargue de las tareas más tediosas del día a día, aprendiendo de tus hábitos y adaptándose a tu rutina. ¿Estamos ante el fin de discutir sobre quién lava los platos? La respuesta podría estar más cerca de lo que pensamos.

Un asistente todo en uno: ¿Qué puede hacer realmente el robot NEO?

NEO no es un simple robot aspirador. Está diseñado con un cuerpo bípedo y antropomórfico que le permite moverse e interactuar en un entorno doméstico no estructurado, tal y como lo haría una persona. Sus capacidades, impulsadas por una avanzada inteligencia artificial, buscan cubrir una amplia gama de necesidades:

Tareas domésticas esenciales: Imagina despertarte y que NEO ya haya empezado a limpiar la casa, doblar la ropa limpia, cargar y descargar el lavavajillas, regar las plantas y organizar habitaciones. Su destreza manual le permite manipular objetos comunes con precisión.

Aprendizaje continuo: La verdadera potencia de NEO reside en su capacidad para aprender. No se limita a tareas preprogramadas; utiliza IA para comprender tus preferencias y adaptarse a los cambios en el hogar, mejorando su eficiencia con el tiempo.

Interacción por voz y control remoto: Puedes darle órdenes mediante comandos de voz de forma natural. Además, a través de una aplicación móvil o incluso un dispositivo de realidad virtual, podrás controlarlo a distancia desde tu oficina o mientras estás de vacaciones.

Entretenimiento integrado: NEO funciona como un altavoz Bluetooth móvil, siguiéndote por la casa para que disfrutes de tu música o podcasts en cualquier habitación.

Asistencia externa para tareas complejas: Para situaciones que requieran un juicio humano más elaborado, algunos modelos de NEO pueden ser teleoperados por un especialista humano. 1X Technologies asegura que se implementarán estrictas medidas de privacidad para proteger la intimidad de los hogares.

¿Cuánto costará el robot NEO en Colombia?

La tecnología de vanguardia tiene un precio. 1X Technologies ha establecido dos modelos de adquisición principales para hacer accesible su robot, aunque la inversión inicial es significativa.

El precio del robot NEO se estructura de la siguiente manera:

Compra de acceso anticipado: Por un pago único de $20,000 dólares (77,162,600.00 pesos colombianos) , obtienes la propiedad completa del robot. Esta opción incluye entrega prioritaria en 2026 , soporte premium y una garantía de tres años. Está dirigida a early adopters y empresas.

Suscripción mensual: Una alternativa más flexible por $499 dólares al mes (1,732,300 de pesos colombianos). Este plan incluye el mantenimiento regular y todas las actualizaciones de software, aunque la entrega se realizaría después que a los compradores de acceso anticipado.

Un dato importante para los futuros usuarios es el costo de operación. La empresa estima que, basándose en tarifas eléctricas estándar, mantener a NEO encendido y funcionando costaría menos de $1 dólar al día.

Para reservar o comprar el robot NEO, el proceso es completamente online a través de la página web oficial de la compañía: