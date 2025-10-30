Castigo a EPS que no funcionan, reforma al Invima y rural extendido: propuestas de Daniel Palacios

En un contundente diagnóstico, el precandidato presidencial Daniel Palacios afirmó que el gobierno del presidente Gustavo Petro ha “destruido la salud”, llevando al sistema al “peor momento” de su historia, con el cierre de clínicas, hospitales, salas de urgencia y neonatales, y un incremento insostenible de la deuda. Durante su intervención en el espacio ‘5x20, el reto de los Candidatos’ de Hora 20 de Caracol Radio, Palacios presentó sus propuestas para rescatar el sector, enfatizando que “salvar vidas no puede ser un tema ideológico”.

“Lo primero que hoy ya podemos estar todos de acuerdo, es que la destrucción de la salud que ha ocasionado este gobierno la ha llevado a que sea hoy prácticamente el primer tema. Se está peleando con seguridad hoy la salud”, aseguró Palacios, argumentando que la mala gestión ha posicionado la crisis sanitaria como la principal preocupación de los colombianos, por encima de la economía y el empleo.

Un enfoque técnico y no ideológico

Inspirándose en la experiencia de trabajo conjunto durante la pandemia, cuando se desempeñaba como Ministro del Interior con la alcaldesa Claudia López y el gobernador Héctor Olimpo Espinosa, Palacios abogó por un manejo de la salud guiado por la “responsabilidad técnica y científica” y no por la ideología. “Cuando nosotros tenemos una sola concentración que es salvar vidas, no hay cabida para la posición ideológica (…) y cuando lo hacemos así al país le va bien”, recalcó.

Las cinco propuestas clave de Daniel Palacios para la salud

Frente a la crítica situación, el precandidato delineó un plan con acciones concretas:

Punto final a la deuda y saneamiento: La primera medida sería hacer un corte definitivo para establecer el monto total de la deuda del sistema y pagarla. Recordó que en el gobierno anterior se realizó un giro de 6.1 billones de pesos como parte de un esfuerzo similar. “Hay que pagarlo porque el sistema tiene que seguir existiendo”, afirmó. Castigo a las EPS con criterios técnicos: Palacios se mostró a favor de mantener un sistema mixto y de “continuar castigando la EPS que no funciona, interviniéndola, liquidándola, pero no por razones ideológicas sino por razones técnicas, por razones financieras, cuando exista corrupción”. Advirtió que intervenir empresas por animadversión personal del Presidente ahuyenta la inversión y colapsa el sistema. Reforma al Invima y ‘Rappi Salud’: Propuso una reforma profunda al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), al que calificó como un “cuello de botella absoluto y un foco de corrupción”. Su objetivo es agilizar la autorización de medicamentos tecnológicos para enfermedades complejas. Además, en la era digital, cuestionó por qué los adultos mayores deben hacer colas desde las 4 de la mañana y propuso la creación de un ‘Rappi Salud’ para la entrega de medicamentos en casa y la digitalización de las autorizaciones. ‘Rural Extendido’ para llevar médicos al campo: Para paliar la falta de médicos en las zonas rurales, Palacios fue más allá del año obligatorio. Propuso un “rural extendido” de tres años, donde el Estado, como contraprestación, le pague el costo total de la carrera de medicina al profesional que decida prestar sus servicios en zonas de difícil acceso. “Así podemos tener egresados de las mejores universidades de Colombia, médicos que puedan durar hasta tres años en zonas rurales”, explicó. Descentralización y agilidad para la infraestructura: Contó una anécdota de su paso por el gobierno en la que gobernadores tenían recursos y terrenos para construir hospitales, pero nunca recibieron la autorización del Ministerio de Salud. Por ello, prometió “lograr que el gobernador y el alcalde tengan los instrumentos para poder hacer la inversión y sacar adelante la salud en sus departamentos y municipios”.

Financiación: Reduciendo el tamaño del Estado

Respecto a los recursos, Daniel Palacios fue enfático en señalar que el actual gobierno gasta 100 billones de pesos más en funcionamiento. “Si nosotros redujéramos ese gasto de funcionamiento (…) podríamos sanear las deudas del sistema y podríamos tener mucha mayor capacidad de inversión”, aseguró, alineando su propuesta de salud con una promesa más amplia de reducir el tamaño del Estado.

Con estas propuestas, Daniel Palacios busca posicionarse como una alternativa de gobierno que, desde la experiencia y el pragmatismo, ofrece soluciones concretas para una de las crisis más sentidas por los colombianos.