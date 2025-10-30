Restricción para vehículos de carga en Puente Festivo: vías que aplican, horarios y características

Con el objetivo de garantizar la seguridad vial y optimizar la movilidad de millones de colombianos durante el próximo puente festivo, las autoridades nacionales y regionales han implementado un operativo especial que incluye restricciones específicas para vehículos de carga pesada en algunas de las vías más congestionadas del país. Esta estrategia busca prevenir accidentes, reducir los embotellamientos masivos y facilitar los desplazamientos turísticos y familiares.

A continuación, le presentamos la guía completa con las vías, horarios y características de las restricciones para que conductores de carga pesada y livianos puedan planificar sus trayectos de manera eficiente.

Vía Bogotá - Villavicencio: restricciones por puente festivo

La atención se centra en el corredor vial hacia el Llano, una de las rutas con mayor flujo vehicular durante los fines de semana largos. En el marco del Torneo Internacional del Joropo en Villavicencio, se espera un incremento significativo en el tránsito de automóviles particulares y buses de pasajeros.

Para manejar esta situación, el Ministerio de Transporte, en conjunto con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Dirección de Tránsito y Transporte (DITRA), ha establecido la siguiente regulación para vehículos de carga con peso superior a 3.4 toneladas:

Sábado 1 de noviembre: Prohibición de circulación desde las 3:00 p.m. hasta las 10:00 p.m. , priorizando el sentido Bogotá hacia Villavicencio.

, Domingo 2 de noviembre: Circulación restringida desde las 6:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. , manteniendo la prioridad para el sentido Bogotá - Villavicencio.

, manteniendo la prioridad para el sentido Bogotá - Villavicencio. Lunes 3 de noviembre (día festivo): Restricción obligatoria desde las 10:00 a.m. hasta las 11:00 p.m., priorizando en este caso el sentido de retorno, Villavicencio hacia Bogotá.

Es crucial destacar que estos horarios de restricción para camiones buscan evitar que los vehículos de gran tamaño coincidan en la vía con el pico de tráfico de turistas, especialmente en puntos críticos como el kilómetro 18, donde se mantendrá activo el semáforo dinámico para invertir calzadas según la demanda.

Suspensión del Pico y Placa Regional para el retorno a Bogotá en puente festivo

Como una medida complementaria para agilizar el retorno de los viajeros, las autoridades han confirmado que el lunes festivo, 3 de noviembre, no aplicará la medida de Pico y Placa regional para el ingreso a Bogotá por la vía al Llano. Esto significa que todos los vehículos particulares, sin importar su placa, podrán ingresar a la capital en esa jornada, facilitando el flujo y reduciendo los tiempos de viaje.

Otras vías con restricciones para vehículos de carga durante el puente festivo

Si bien el corredor Bogotá-Villavicencio es un foco principal, los conductores de tractomulas y camiones deben estar atentos a las regulaciones en otras arterias nacionales, donde frecuentemente se implementan restricciones preventivas durante puentes festivos. Aunque las medidas pueden variar por departamento, es común encontrar limitaciones en:

Vía Bogotá - Medellín (Autopista Medellín - Bogotá): Suele tener restricciones en tramos como La Pradera - Puerto Triunfo, especialmente en horarios diurnos de sábado y domingo.

Suele tener restricciones en tramos como La Pradera - Puerto Triunfo, especialmente en horarios diurnos de sábado y domingo. Vía Bogotá - Girardot: Otro corredor altamente congestionado, donde se pueden imponer restricciones para carga pesada en las horas de mayor afluencia hacia los destinos turísticos.

Otro corredor altamente congestionado, donde se pueden imponer restricciones para carga pesada en las horas de mayor afluencia hacia los destinos turísticos. Vías de la Costa Atlántica: Accesos a ciudades como Barranquilla, Cartagena y Santa Marta suelen regular el tránsito de vehículos pesados en los días de mayor flujo de viajeros.

Accesos a ciudades como Barranquilla, Cartagena y Santa Marta suelen regular el tránsito de vehículos pesados en los días de mayor flujo de viajeros. Vía Panamericana (Sur del País): En tramos como Popayán - Pasto, las restricciones buscan garantizar la seguridad en una ruta topográficamente compleja.

Se recomienda a los transportadores consultar con las secretarías de movilidad departamentales y utilizar aplicaciones oficiales como Mi Colombia para confirmar las restricciones específicas en tiempo real.



