Día Mundial de las Ciudades 2025 generará $4.336 millones y dinamiza la economía de Bogotá

Colombia

El Día Mundial de las Ciudades 2025, que se celebrará en Bogotá el próximo 31 de octubre, promete dinamizar la economía de la capital con un impacto estimado de $4.336 millones. La cifra se sustenta en la llegada de más de 4.120 participantes, incluyendo delegaciones internacionales, expertos, académicos y representantes de gobiernos locales, quienes se reunirán para compartir soluciones que transformen el futuro urbano global.

Según María del Pilar López Uribe, secretaria de Desarrollo Económico, “Este evento no solo pone a Bogotá en los ojos del mundo, también impulsa la economía local y fortalece el ecosistema empresarial. Cada visitante, cada panel y cada alianza que se construya aquí deja un valor tangible para la ciudad”.

Eventos principales y satélite

El encuentro principal estará acompañado de actividades previas abiertas a la ciudadanía, organizadas por varias entidades del Distrito, con especial protagonismo de la Secretaría de Desarrollo Económico:

Panel “2600 Campus de Ciencia, Tecnología e Innovación de Bogotá”: presentará los avances de esta apuesta público-privada de más de $535 mil millones, considerada el nuevo corazón de la innovación en la capital.

presentará los avances de esta apuesta público-privada de más de Evento “Acción metropolitana para entornos alimentarios saludables”: en colaboración con Metrópolis y FoodCLIC, reunirá expertos de América Latina y Europa para intercambiar experiencias sobre sostenibilidad alimentaria y resiliencia urbana, en el marco de la estrategia Bogotá Sin Hambre 2.0.

Ambas actividades se realizarán el 30 de octubre en el Planetario Distrital desde las 3:00 p.m., como antesala al evento principal.

Bogotá como referente global

Con esta designación como sede de ONU-Hábitat, Bogotá refuerza su liderazgo internacional en innovación, sostenibilidad e inclusión, y demuestra que el desarrollo urbano sostenible puede ser una fuente real de crecimiento económico y bienestar para la ciudadanía.

Los hoteles, restaurantes, transporte, comercio y espacios culturales de la ciudad se beneficiarán directamente del flujo de visitantes y de la agenda académica y empresarial que se desarrollará durante estos dos días de actividades.