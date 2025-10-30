Bogotá firmó con Francia un memorando de entendimiento: negociaron crédito por 150 millones de euros. Foto: Alcaldía de Bogotá.

Bogotá D.C

En el marco del Día Mundial de las Ciudades , un evento organizado por las Naciones Unidas que este año se realiza en Bogotá bajo el lema “Ciudades inteligentes centradas en las personas”, se firmó el primer acuerdo internacional.

Se trata de un memorando de entendimiento entre la Alcaldía de Bogotá y Agencia Francesa de Desarrollo con el objetivo de apoyar proyectos en cuanto a restauración ecológica, movilidad Sostenible, igualdad de género entre otros temas.

“Francia ha sido un aliado constante de Bogotá en su camino hacia una ciudad más incluyente y sostenible. Esta cooperación ha dado resultados concretos que mejoran la vida de las personas y fortalecen nuestra capacidad de innovar. Con este nuevo acuerdo reafirmamos una convicción compartida: construir juntos un futuro más justa y verde”, aseguró, el alcalde Carlos Fernando Galán.

La restauración de los cerros ecológicos , la reducción de los gases de efecto invernadero, impulsar el trabajo de las mujeres y fortalecer la gestión de riesgo y desastres son algunos de los enfoques que abordará esta cooperación.

El embajador de Francia, Sylvain Itté, destacó que este instrumento de cooperación “reafirma una relación madura y basada en la confianza mutua que refleja la visión compartida de construir ciudades que crecen respetando el planeta y sin dejar de lado a nadie”.

Para llevar a cabo estas labores, se concretó la firma de un crédito de 150 millones de euros, que refuerza la relación Bogotá-Francia que data desde hace una década.