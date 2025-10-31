Medellín celebra sus 350 años este domingo

Medellín

Este domingo, 2 de noviembre, se cumplen 350 años de la erección de la Villa de Medellín, decisión tomada por la reina regente de España, doña Mariana de Austria, con la cual se formalizó el poblado informal que existía en el Valle de Aburrá, y a partir del cual ha surgido la ciudad que hoy conocemos.

Como parte de esta conmemoración, este domingo habrá homenaje en el centro de la ciudad y posteriormente comienza una programación especial que nos acompañará el resto de noviembre.

El secretario de Cultura de Medellín, Santiago Silva, explicó que “habrá una celebración este domingo a las 10 de la mañana en el Parque de Berrío, cerca al Banco de la República. Un lugar que es fundamental para la ciudad y, a partir de ahí, inauguramos una agenda durante todo el mes de noviembre. Ese día habrá concierto de la Filarmónica y presentación del Ballet Metropolitano”.

Será un evento protocolario para conmemorar el cumpleaños de la ciudad en el que se destacarán los principales hitos de esta historia.

La programación continuará con un concierto en horas de la tarde, de este domingo, 2 de noviembre, en el parque de El Poblado, lugar que ha sido fundamental para la historia de la ciudad.

Desde la Alcaldía de Medellín indicaron que durante todo el mes de noviembre se tienen previstos eventos como presentaciones de libros, conversatorios, conciertos y cine histórico.

Un momento positivo para Medellín

Medellín celebra este domingo esos 350 años, floreciendo con propósito, brillando por su hospitalidad y mejorando las condiciones de vida de sus habitantes.

La capital antioqueña es protagonista de múltiples iniciativas y acciones en torno a esta conmemoración.

Las universidades, los museos, los colegios, las academias y otros grupos dedicados a la historia y, en general, los apasionados por las transformaciones que ha experimentado esta ciudad, en términos socioeconómicos y culturales, se suman para celebrar juntos y a varias voces los 350 años de la erección de la Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín, ocurrida el 2 de noviembre de 1675.

También, el Distrito promueve esta conversación; un pretexto para “pensar eso de vivir mejor juntos, una oportunidad para escucharnos y reflexionar en torno a la manera como hemos modificado este territorio a través del tiempo, para reconocernos como una población diversa, multicultural que ha conversado desde muy diversas perspectivas con esta geografía en la que hemos construido nuestros proyectos de vida como individuos y como colectivo social”, explicaron desde el gobierno Distrital.

Una ciudad con turismo responsable

Medellín tiene un récord de visitantes, con cerca de un millón de personas que llegaron de otros lugares del mundo durante el primer semestre de este 2025, la mayoría de ellos de Estados Unidos, Panamá, México, Perú y Costa Rica. Eso se demuestra en una alta ocupación hotelera, que en promedio se ha mantenido este año en un 72 por ciento.

La capital antioqueña es una de las diez ciudades más visitadas de América Latina, con énfasis en turismo urbano, cultural y de entretenimiento. Sus cifras se aproximan a Santiago de Chile y Lima en Perú, según las cifras consolidadas del Bureau.

Este turismo también se refleja en un motor de bienestar para los habitantes, por eso está incluido en el Plan de Desarrollo dentro del pilar de Bienestar Social y Económico. Es claro que cada visitante deja una derrama económica, genera empleo y oportunidades para los habitantes de esta ciudad.

Medellín busca garantizar un turismo seguro, responsable y de calidad. También que lleguen a esta ciudad los grandes eventos del mundo, y la meta es que, en 2027, se logre 300 eventos captados, triplicando la cifra que se consolidó en el año 2024, de 100 eventos.