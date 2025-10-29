Actualidad

Universidades en transformación: hacia un currículo impulsado por la inteligencia artificial

En Medellín, la tecnología dejó de ser un sueño del futuro para convertirse en el motor de una transformación educativa y ciudadana impulsada por la inteligencia artificial

José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA, destacó que las universidades deben innovar con la inteligencia artificial como aliada, sin perder su esencia humana. | Foto: Caracol Radio

Con una mirada hacia el futuro, La Revolución Educativa Paisa reunió a líderes académicos que coincidieron en un mensaje claro: la educación en Antioquia debe transformarse con la inteligencia artificial como aliada. José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA, subrayó que las universidades están llamadas a innovar sin perder su esencia, entendiendo que la tecnología cambia los métodos, los intereses y las formas de aprender.

Restrepo adelantó que en julio del próximo año habrá un cambio total en el currículo, y destacó que hoy aproximadamente el 15% del currículo de estudiantes está relacionado con inteligencia artificial, desde economistas hasta químicos y más. Para él, la IA no sustituye la vivencia humana, sino que debe ser “el mejor mentor posible”. En la práctica, las universidades están incorporando nuevas metodologías: estudiantes diseñan sus propios prototipos y montan robots en cuestión de semanas, mientras los planes de formación refuerzan la integridad, la tecnología y la humanidad.

Formación corta y acceso al empleo digital

El panorama formativo se complementa con propuestas de educación corta y aplicada. Óscar Dueñas, director de Estud-IA.co, defendió la pertinencia de la formación en ciclos cortos lo que llamó un ‘botón tecnológico’ del mercado para permitir que más personas accedan a habilidades tecnológicas y empleo en menos tiempo. Estud-IA ofrece cursos de 66 horas en inteligencia artificial, programación, nube y ciberseguridad, además de rutas de tres meses para profundizar.

La iniciativa dispone de 2.800 becas en Medellín y está dirigida a personas entre 16 y 59 años, subrayando que la formación corta no reemplaza una carrera, pero sí facilita el acceso rápido a empleos remotos y de calidad.

Óscar Dueñas Director de Cymetria y operador de la iniciativa Estud-IA

Historias que inspiran: tecnología y oportunidad

Luisa Polanco compartió su experiencia como ejemplo del impacto de la formación tecnológica en la vida real. | Foto: Caracol Radio

La experiencia de la industria y la vida real quedó representada por la voz de Luisa Polanco, desarrolladora de software formada en Sofka-U. Polanco narró cómo desde su casa nació la motivación para formarse y cómo iniciativas formativas y fundaciones locales han permitido a jóvenes acceder no solo a conocimientos técnicos sino también a redes de contacto y práctica laboral. Su trayectoria refuerza la idea de que la tecnología es el futuro y que el aprendizaje puede venir desde cursos que complementen la educación superior.

El panel también resaltó la relación entre la educación y la ciudad. Santiago Restrepo presentó Ciudadano 360 como estrategia que coloca al ciudadano en el centro: a través de analítica e inteligencia artificial, la Alcaldía pretende integrar más de 130 sistemas para ofrecer trámites simples, cero filas y servicios integrados en salud, educación y cultura. La promesa es menos contraseñas, atención más cercana y datos unificados y gobernados que garanticen la seguridad del ciudadano.

Educación, territorio y proyección global

Santiago Restrepo, secretario de Innovación Digital de Medellín, presentó Ciudadano 360, una estrategia que usa inteligencia artificial para simplificar trámites y conectar servicios al ciudadano. | Foto: Caracol Radio

El diálogo dejó claras dos prioridades para la región: por un lado, reconocer las fortalezas territoriales de Antioquia sectores en crecimiento como industrias culturales, turismo y salud vinculados con tecnología; por otro, asumir metas ambiciosas como la creación de un distrito de ciencia y tecnología que posicione al territorio en el mapa global. Las universidades, dijo Restrepo, deben repensarse y reinventarse para atender desafíos demográficos y de formación adulta con 440.000 niños en el sistema, así como para ofrecer programas y espacios que conecten talento, institucionalidad y oportunidades.

En síntesis, Medellín vive un momento de transición educativa donde la inteligencia artificial, la formación práctica y la integración de servicios públicos configuran una nueva agenda: más tecnología, más humanidad y un horizonte de empleo y equidad si la ciudad y sus instituciones saben apostar en grande.

