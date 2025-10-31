Hallaron nuevos túneles para la extracción de oro de manera ilegal en predios de la SAE en Buriticá

Buriticá- Antioquia

La Policía Antioquia informó que luego de una nueva inspección de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) a los 14 inmuebles recuperados en zona rural del municipio de Buriticá , Occidente de Antioquia, se encontraron tres nuevos túneles que eran utilizados para la extracción de oro de manera ilegal. Los inmuebles habían sido regresados a la multinacional minera Zijin el pasado nueve de octubre.

El coronel Oscar Rico, comandante de la policía Antioquia, informó que estos socavones internos no habían sido detectados de manera inicial y que luego de esta nueva visita se evidenció que, pese a que ya estaban bajo el control de la compañía minera, siguieron siendo utilizados por personas externas. Pero en ellos fueron hallados dos cilindros con explosivos.

“Uno al interior del inmueble y otro en la parte externa, y de acuerdo con el material rocoso donde se encontraban enterrados, fue difícil la extracción de los mismos, de tal manera que fue la desactivación y destrucción de manera controlada de estos dos artefactos explosivos, que en su interior tenían un total de 500 gramos de nitrato de amonio y tenían fragmentación metálica, lo que va a servir de metralla una vez lograda la detonación de estos artefactos explosivos. El inmueble se dejó en manos de la sociedad”, reportó el oficial.

Las autoridades manifestaron que los socavones hallados conectaban con los otros que se habían sellado el día del primero operativo, pero que hace parte de una red de túneles construidos por personas de la zona y que, según el coronel Rico, generaban afectación a la multinacional minera.