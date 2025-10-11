Fueron incautados 14 túneles utilizados para minería ilegal por el Clan del Golfo, en Antioquia

El presidente Gustavo Petro anunció que en el municipio de Buriticá, en el occidente de Antioquia, se logró la incautación de 14 inmuebles con túneles utilizados por el Clan del Golfo para la extracción ilegal de oro, con un valor estimado en tres billones de pesos anuales.

El mandatario, por medio de su cuenta de X, calificó esto como el golpe más grande en la historia del país contra la minería ilegal.

Según Petro, el oro extraído de manera ilícita era comercializado por esa estructura criminal para financiar la compra de armas y sostener sus operaciones ilegales en diferentes regiones del departamento.

“El Clan del Golfo vendía esa cantidad ilegal de oro para armas y financiación de las mafias en Antioquia. Sin economía ilícita deja de existir la mafia armada”, aseguró Petro.

Estos bienes serán entregados a cooperativas de pequeños mineros en Antioquia

El jefe de Estado explicó que estos túneles y bienes incautados serán entregados a cooperativas de pequeños mineros de vieja tradición en Buriticá, con el fin de sustituir la economía ilegal del oro por una economía legal, en la que el Estado compre directamente el mineral a precios cercanos al mercado internacional.

De acuerdo con el presidente, el gobierno comprará el oro “unos pesos por debajo del precio internacional”, destinando esa diferencia como regalía local para los municipios auríferos. Además, propuso que las cooperativas paguen a sus asociados conforme a sus estatutos y que se garantice el cumplimiento de aportes a salud y pensión.

Petro también anunció la implementación de medidas sociales y de desarrollo para fortalecer la presencia del Estado en Buriticá. Indicó que la Nueva EPS deberá operar en el municipio y que el Gobierno Nacional invertirá en la mejora del hospital, los colegios y la llegada de la universidad pública para brindar nuevas oportunidades de educación y formación a la población con vocación minera.

“La titulación de los pequeños mineros debe ser la actividad diaria de la ANM”

En su mensaje, el presidente reiteró que la Agencia Nacional Minera debe trabajar de forma permanente en la titulación de los pequeños mineros, con el objetivo de brindar seguridad jurídica y promover una minería formal y responsable en todo el país.

“La titulación de los pequeños mineros debe ser la actividad diaria, 24/7, de la Agencia Nacional Minera”, enfatizó.

Finalmente, Petro subrayó que las regiones con vocación agraria no deben transformarse en zonas de especulación minera o inmobiliaria, y que el desarrollo debe darse respetando las características productivas y sociales de cada territorio.