Un policía quedó herido en un ataque, al parecer, del Clan del Golfo en Buriticá, Antioquia

Buriticá- Antioquia

En la tarde de este jueves se reportó un ataque de un grupo ilegal en el Occidente de Antioquia contra la policía que deja un uniformado herido. El hecho se registró en zona rural, pero en la vía principal.

Según el reporte, un grupo de la policía de la UNIMIL estaba acompañando a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en un operativo de allanamiento en el municipio de Buriticá. Cuando regresaban, fueron atacados desde la montaña en la vereda Los Asientos con tiros de fusil, los cuales impactaron a un patrullero en la cara, dejándolo herido.

“Fue desplazado inmediatamente hacia un municipio cercano aquí a Medellín, Santa Fe, Antioquia, fue atendido en los primeros auxilios y ya es posteriormente remitido a la ciudad de Medellín a Luis Pablo Tobón, donde ya le están haciendo más estudios, más análisis, y lo más probable es que ahorita lo pasan a la unidad de cuidados intensivos para la recuperación del funcionario, y también se está evaluando la gravedad de las heridas. Lo que dice el neurólogo por el momento es que no hay comprometimiento grave a la altura del cerebro”, le dijo a Caracol Radio el coronel Oscar Rico Guzmán, comandante de la policía Antioquia.

El operativo que realizó la policía se hizo en un predio minero que busca ser restablecido a sus propietarios y eso habría motivado el ataque; es lo que se investiga. En la zona tiene una amplia injerencia criminal el Clan del Golfo.