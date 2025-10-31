Tunja

Tunja adopta medidas de seguridad para Halloween: restricción de parrilleros en motocicleta

La Alcaldía Mayor de Tunja expidió un decreto que establece medidas transitorias de seguridad y convivencia durante las festividades de Halloween, con el fin de prevenir alteraciones al orden público y garantizar la protección de niños, peatones y conductores.

Tunja adopta medidas de seguridad para Halloween: restricción de parrilleros en motocicleta y controles especiales

El alcalde Mikhail Krasnov firmó el decreto mediante el cual se restringe la circulación de motocicletas con acompañante los días viernes 31 de octubre y sábado 1 de noviembre de 2025, entre las 4:00 p.m. y las 6:00 a.m., en todo el perímetro urbano de la ciudad.

La medida busca reducir los riesgos asociados al alto flujo de personas, especialmente menores de edad, y al aumento en el consumo de alcohol y desplazamientos durante las celebraciones de Halloween.

Estarán exceptuados los miembros de la Fuerza Pública, organismos de emergencia, seguridad privada y mensajeros debidamente identificados.

Durante el 30 de octubre, la Administración Municipal adelantará campañas pedagógicas para informar y sensibilizar a los conductores sobre las restricciones, con el propósito de fomentar la prevención y la convivencia.

Quienes incumplan la medida serán sancionados conforme al Código Nacional de Tránsito, con una multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes e inmovilización del vehículo.

Las acciones de control estarán a cargo de la Secretaría de Movilidad y Vida Territorial, los inspectores y agentes de tránsito, así como de la Policía Metropolitana de Tunja.

La Alcaldía también anunció la difusión del decreto a través de medios de comunicación y redes oficiales, reafirmando su compromiso con la seguridad y la tranquilidad ciudadana durante las festividades.

