FENALCO pide a la Alcaldía de Bogotá reconsiderar restricciones a tránsito de moteros en Halloween

Bogotá. Marzo 3 de 2024. Cientos de motociclistas se reunieron en algunos puntos de la ciudad para manifestarse en contra del estigma debido a los casos de inseguridad que se han presentado últimamente en la ciudad y para apoyar varios proyectos de seguridad, entre ellos la creación de una red de información para apoyar a las autoridades. (Colprensa - John Paz) / John Paz

Bogotá D. C.

La Federación de Nacional de Comerciantes Empresarios (FENALCO) pidió a la Alcaldía de Bogotá reconsiderar las restricciones impuestas al tránsito de motociclistas durante este puente festivo conectado a Halloween, del jueves 30 de octubre al lunes 3 de noviembre.

El gremio envió una carta a la Secretaría de Movilidad en la que aseguran que “la afectación es inmensa para el sector comercio y sus trabajadores, cuya gran mayoría se desplaza en moto”.

Cabe mencionar que las restricciones incluyen la prohibición del tránsito con parrillero, además de la imposición de un toque de queda desde las 8:00 p. m. hasta las 5:00 a. m., durante estos cinco días.

El director de FENALCO - Bogotá, Juan Esteban Orrego, se pronunció al respecto de estas medidas, las cuales criticó: "la restricción de los motociclistas es muy complicada para el comercio, especialmente, que tiene un fin de semana de gran actividad comercial y donde muchos de los trabajadores de comercio salen a altas horas de la noche".

#BOGOTÁ | El director de FENALCO Bogotá, Juan Esteban Orrego, criticó las restricciones dispuestas por la Alcaldía para la circulación de motos este fin de semana de Halloween en Bogotá: "la medida es muy complicada para el comercio, que tiene gran actividad en una jornada donde… pic.twitter.com/xow2MEGqhW — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 30, 2025

Si bien, Orrego dijo que la Federación entiende “la importancia de cuidar y de conservar el orden público, pero la medida que se tomó este fin de semana”, pidió expresamente a la Alcaldía de Carlos Fernando Galán que “se reconsidere para poder tener un fin de semana normal y que la gente pueda trabajar”.

En la carta dirigida a la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz Acosta, FENALCO solicitó que, al menos, “se reconozca como excepción la posibilidad de circulación de los conductores de motos utilizadas por los trabajadores de todo tipo de empresas”.