VIDEO: EE.UU. destruye una quinta narcolancha frente a las costas de Venezuela, 4 personas fallecieron

La administración Trump informó la destrucción de una quinta narcolancha, presuntamente afiliada a una organización terrorista designada por Estados Unidos. El anuncio se produce un día después de que el presidente Trump declarara al país en un “conflicto armado no internacional” con los cárteles de la droga.

Este viernes, el Pentágono confirmó que la embarcación fue interceptada en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela, mientras transportaba narcóticos con destino a Estados Unidos. No se precisó a qué cartel pertenecía la lancha.

De acuerdo con el secretario de Guerra, Pete Hegseth, “cuatro narcoterroristas a bordo del buque murieron en el ataque, y ninguna fuerza estadounidense resultó herida”. El funcionario añadió que los operativos, ordenados por el presidente Trump, continuarán hasta “terminar con los ataques contra el pueblo estadounidense”.

El Pentágono difundió imágenes del operativo y señaló que la inteligencia estadounidense confirmó que la embarcación transportaba drogas, que sus ocupantes eran narcoterroristas y que navegaba por una ruta conocida de tráfico ilícito.

Con esta acción, ya son cinco las narcolanchas destruidas desde el despliegue de siete buques de guerra y un submarino en el mar Caribe a inicios de septiembre. Según la administración Trump, los ataques han dejado más de 21 muertos, todos identificados como narcotraficantes.

El anuncio llega apenas un día después de que Trump declarara que Estados Unidos se encuentra en un “conflicto armado no internacional” con los cárteles de la droga, a quienes calificó como “combatientes ilegales”.