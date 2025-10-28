Asesinan y rompen tratados internacionales del derecho: Petro cuestionó ataque de EE.UU en pacífico

Hundimiento de narcolancha en el Pacífico, ¿qué implica para Petro y para Colombia? // Caracol Radio

Aumenta la preocupación por los ataques de Estados Unidos en el Caribe y el Océano Pacífico, tras la última ofensiva en la que murieron 14 personas por el bombardeo de cuatro lanchas que vincularon con el narcotráfico.

Se trata de un nuevo ataque de Estados Unidos, en aguas internacionales del Océano Pacífico, que dejó a 14 hombres muertos y un sobreviviente, y que elevó la preocupación en el mundo ante la continuidad de estas ofensivas que han sido cuestionadas por los líderes de varios países.

Uno de ellos es el presidente Gustavo Petro, quien aseguró que se trata de asesinatos que rompen los tratados internacionales del derecho.

El alto mandatario señaló que el gobierno de Donald Trump está haciendo un uso desproporcionado de la fuerza, y abusando de los ataques en el mar Caribe y el Océano Pacífico.

“Son asesinados. Rompen los tratados internacionales del derecho de gentes. No se puede hacer uso desproporcionado de la fuerza, las bajas se convierten en asesinatos”, dijo.

Finalmente, señaló que es hora de que América Latina y el Caribe se unan para rechazar la arbitrariedad de estos ataques.

“Si América Latina y el Caribe no se une contra la arbitrariedad en el Caribe y las tierras de Bolívar, serán por siempre parias”, puntualizó.

¿Cuántos ataques ha hecho Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico?

El gobierno de Donald Trump ha atacado 7 veces a embarcaciones en el mar Caribe, y la segunda ofensiva a cuatro embarcaciones sospechosas de traficar drogas en el Pacífico.

En la ofensiva en el Pacífico, realizaron tres bombardeos diferentes y elevaron a más de 50 el número de muertos desde que comenzó la ofensiva del presidente Donald Trump, contra presuntos narcotraficantes.