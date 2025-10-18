Donald Trump anunció repatriación de dos supervivientes de narcolancha hacia Colombia y Ecuador

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, el 10 de octubre de 2025. FOTO: Shawn Thew/Getty Images

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la repatriación a Colombia y Ecuador de dos supervivientes del ataque que las fuerzas armadas norteamericanas llevaron a cabo ayer contra una embarcación que presuntamente transportaba fentanilo en el mar Caribe.

El jefe de estado indicó que la inteligencia estadounidense había confirmado que el barco estaba cargado con fentanilo y otros narcóticos ilegales. Además, confirmó que los dos terroristas sobrevivientes serán devueltos a sus países de origen, Ecuador y Colombia, para su detención y procesamiento.

“Dos de los terroristas murieron. Al menos 25.000 estadounidenses hubiesen muerto si permitía que este submarino tocara tierra", explicó Trump. De la. misma forma agregó que ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido en el ataque.

Estas detenciones realizadas por Estados Unidos durante el actual “conflicto armado” que mantiene contra el narcotráfico, en el que fuerzas estadounidenses han hundido al menos seis embarcaciones en aguas caribeñas, dejando un balance de casi 30 muertos.

Este despliegue de Estados Unidos en el Caribe, el cual comenzó en agosto ha ocasionado una tensión creciente entre Washington y el Gobierno de Nicolás Maduro, que ve la operación como el inicio de un posible ataque contra el país.