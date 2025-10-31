🔴EN VIVO movilidad HOY 31 de octubre: moteros provocan nuevos bloqueos; desvíos, TransMilenio y más

Integrantes del gremio de moteros realizaron un plantón frente al centro de convenciones Ágora, en protesta por las restricciones impuestas por la Alcaldía de Bogotá con motivo de la celebración de Halloween. (Colprensa - Catalina Olaya)

Integrantes del gremio de moteros realizan nuevos bloqueos este viernes, 31 de octubre, en las vías principales de la ciudad como consecuencia de las nuevas medidas restrictivas impuestas por la Alcaldía a la circulación de motocicletas durante el puente de Halloween.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, reiteró este viernes que no levantará la restricción al tránsito de motos en algunos corredores principales. “Ayer bloquearon, me pidieron levantarla, no la vamos a levantar. Pido apoyo, solidaridad y comprensión de quienes se ven afectados. Esta es una batalla que Bogotá tiene que dar para establecer orden en la ciudad”, dijo el mandatario distrital.

Su decisión se fundamenta en la necesidad de prevenir el riesgo ciudadano, dado que a que los fines de semana de Halloween se concentran los mayores picos de accidentalidad vial del año.

Así las cosas, queda prohibida la circulación de motocicletas que lleven acompañante durante todo el periodo festivo. Además, se restringe la circulación de todas las motocicletas entre las 8:00 p. m. y las 5:00 a. m. de cada día del fin de semana (jueves a lunes) en corredores viales estratégicos.

Las medidas estarán vigentes desde las 00:00 horas de este jueves hasta las 11:59 p. m. del lunes festivo, 3 de noviembre de 2025.

El anuncio de la Alcaldía ha generado críticas de algunos grupos de motociclistas, busca prevenir las llamadas“rodadas del terror”, que en años anteriores han causado caos y temor en las calles de la capital.

La administración de Galán dispuso de un plan integral de control y acompañamiento en toda la ciudad, con 2.000 uniformados de la Policía Nacional y 15 puestos de control distribuidos en las principales vías de la capital.

“Sabemos que hay ciudadanos que usan la moto de forma responsable, y a ellos les pedimos comprensión. Este es un sacrificio temporal para garantizar la tranquilidad de todos, especialmente de los niños”, añadió el mandatario local.

Minuto a minuto bloqueos y cierres de TransMilenio

12:27 p.m. | Manifestantes se desplazan por la Av. NQS con calle 68, sentido Norte - Sur y general afectación en la movilidad.

11:15 a.m. | A esta hora se vuelve a complicar la movilidad en la capital: moteros bloquean la calle 80 con carrera 120 (sentido oriente-occidente). Las autoridades recomiendan tomar como ruta alterna la Calle 13 y Autonorte.

