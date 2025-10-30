Restricción para motos Bogotá por Halloween: no habrá parrillero del 30 de octubre al 3 de noviembre

Colombia

La Secretaría de Movilidad de Bogotá anunció que, durante el puente festivo de Halloween, se implementarán restricciones parciales de circulación para motocicletas en corredores donde históricamente se presentan más siniestros viales y alteraciones al orden público.

Detalles de la medida

Vigencia: Jueves 30 de octubre a lunes 3 de noviembre.

Prohibición de circular con acompañante durante toda la vigencia.

Restricción total para todas las motocicletas entre 8:00 p.m. y 5:00 a.m. en vías principales como:

Autopista Norte y Sur

NQS

Avenida Boyacá

Avenida Ciudad de Cali

Avenida Primero de Mayo

Avenida Las Américas

Avenida Suba

Calle 26 (El Dorado)

Calle 80

Carrera Séptima

Carrera 68

Avenida Centenario (Calle 13)

Avenida Guayacanes

Avenida Esperanza

Avenida Villavicencio

Avenida Circunvalar

Calle 53, calle 63 y carrera 60

Control y acompañamiento

La medida contará con un despliegue de 2.000 uniformados, 180 unidades entre Agentes Civiles de Tránsito, Policía de Tránsito y Guías de Movilidad, y 15 puestos de control distribuidos estratégicamente en toda la ciudad.

Quienes incumplan la restricción se exponen a un comparendo de 604.100 pesos y a la inmovilización del vehículo, según la infracción C.14 del Código Nacional de Tránsito.

Excepciones

Motocicletas de la Fuerza Pública y organismos de emergencia.

Transporte de personas con discapacidad.

Servicios de mensajería y domicilios identificados con logos o distintivos.

Vehículos que trabajen en el control y mantenimiento del SITP.

¿Por qué se toma la medida?

Entre 2022 y 2024, los fines de semana de Halloween dejaron hasta 16 víctimas fatales, de las cuales 8 de cada 10 eran motociclistas. La mayoría de los siniestros ocurrieron entre las 10:00 p.m. y las 4:00 a.m. Además, se registró un aumento en homicidios y hurtos cometidos por motociclistas durante estas fechas.

“La medida busca proteger la vida, garantizar la seguridad vial y preservar la convivencia ciudadana”, señaló la Secretaría de Movilidad, recordando que las “rodadas del terror” representan un riesgo crítico para la ciudadanía.