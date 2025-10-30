Dimayor confirma fechas del América - Chicó, semifinales de Copa Colombia y jornadas 18 y 19 de Liga / Colprensa

¿Problemas resueltos en el fútbol colombiano? En la mañana de este jueves 30 de octubre, la Dimayor emitió un comunicado en su página oficial dando detalles sobre el cronograma deportivo de los diferentes torneos nacionales durante las próximas dos semanas.

Siguen los problemas con el partido Chicó vs. América

En el documento se da especial claridad sobre el compromiso entre Boyacá Chicó y América de Cali, el cual no se pudo disputar debido a que tanto Tunja como Bogotá no prestaron sus respectivos estadios.

Si bien no se indicó en cuál ciudad terminará jugándose, Dimayor sí programó el partido para el jueves 6 de noviembre. El problema radica en que desde el cuadro boyacense afirman que no se les consultó la fecha y para ese día el Estadio La Independencia se encuentra inhabilitado...

De no llegar a un acuerdo con la ciudad, teniendo en cuenta que el escenario lo entregan al día siguiente (viernes 7), otra vez la directiva del Chicó tendrá que buscar dónde jugar.

Últimas jornadas de Liga y semifinales de Copa Colombia

Por otro lado, Dimayor advirtió que la jornada 19 de la Liga Colombiana 2025 definitivamente no se jugará el fin de semana del 1-3 de noviembre (por cuenta del Chicó-América) y por consiguiente dichos días quedarán estipulados para las semifinales de la Copa Colombia.

Envigado vs. Independiente Medellín

Atlético Nacional vs. América de Cali

*Los días y horarios serán confirmados prontamente.

Asimismo, la fecha 19 quedó programada para el fin de semana del 7, 8 y 9 de noviembre, mientras que la jornada 20, que define a los ocho clasificados y por ello debe haber partidos en simultáneo, será entre semana (miércoles 12 y jueves 13 de noviembre).

Repase acá el comunicado de la Dimayor

“La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR, se permite informar a la opinión pública que como consecuencia de la decisión adoptada por parte de la Comisión Local de Bogotá sobre el partido Boyacá Chicó y América de Cali, y pese a los esfuerzos realizados para conseguir un estadio alterno en todo el país, lo cual no fue posible, la DIMAYOR ha decidido lo siguiente:

Aplazar en su totalidad la fecha 19 de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2025.

Disputar las dos Semifinales Ida de la Copa BetPlay DIMAYOR 2025 el fin de semana del 1, 2 y 3 de noviembre.

Programar el partido aplazado entre Boyacá Chicó y América de Cali, válido por la fecha 18 de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2025, el día 6 de noviembre.

Disputar la fecha 19 de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2025 el fin de semana del 7, 8 y 9 de noviembre.

Disputar la fecha 20 de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2025 entre los días 12 y 13 de noviembre"

