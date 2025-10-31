Deportivo Pereira no jugará más en Liga Colombiana por orden del Ministerio del Trabajo: esto pasó / Colprensa

¡Continúan los escándalos en el fútbol colombiano! Este viernes 31 de octubre, el Deportivo Pereira fue notificado del acto administrativo en el que el Ministerio del Trabajo le prohíbe cualquier actividad deportiva, ya sea con su nómina profesional o incluso el equipo sub-20.

Es preciso recordar que a raíz del incumplimiento de pagos y salarios, la nómina del elenco matecaña no estuvo disponible para los encuentros ante Águilas Doradas y Deportivo Pasto. Así pues, los juveniles tuvieron que saltar el campo y terminaron siendo goleados.

Debido a que los problemas económicas no fueron solucionados por la directiva del Pereira, más allá de que el gerente general Alejandro Rendón comentó en W Radio que desde la semana pasada se le había pagado la seguridad social a los jugadores, el Ministerio del Trabajo inicialmente impuso la suspensión de labores para la institución risaraldense.

Ahora, la inspectora Liuva Mindineros firmó el documento que prohíbe jugara al elenco matecaña, por lo menos hasta que se ponga al día en sus pagos. Léalo acá:

🚨 Este es el acto administrativo del que ya fue notificado @DeporPereiraFC y en el que Ministerio del Trabajo le prohíbe cualquier actividad deportiva.



🚨 No pueden entrenar y no pueden jugar. Hasta que no cumplan, perderán sus partidos por W.O. pic.twitter.com/1VRrh4uPM1 — Mauricio Gómez Buriticá (@elmago_b) October 31, 2025

“DECRETAR MEDIDA PREVENTIVA Y CAUTELAR dentro de la actuación administrativa... se recibió queja en contra de la DEPORTIVO PEREIRA FC SA... representada legalmente por Álvaro de Jesús López Bedoya”, se notifica en el primer artículo.

Y complementa: “Como consecuencia de lo anterior, la prohibición de trabajos y tareas propias y en desarrollo del objeto social de DEPORTIVO PEREIRA... orden que se regirá a partir de la comunicación del presente acto y aplica a todos los trabajadores y contratistas de la empresa y hasta tanto se verifique y certifique el pago de salarios y seguridad social adeudados“.

Finalmente, se “exhorta” al presidente Álvaro de Jesús López Bedoya para que “mantenga el vínculo laboral de la totalidad de los trabajadores” y en dicho sentido deberá “cancelar los salarios sin ningún tipo de descuento”.

De no ponerse al día con los pagos y con la suspensión vigente de parte del Ministerio del Trabajo, Deportivo Pereira no tendrá más remedio que perder sus partidos ante Independiente Medellín (fecha 19) y La Equidad (fecha 20) por W.O., es decir resultado de 3-0 en contra.

Es por lo anterior, que la afición matecaña salió a la ciudad para realizar una protesta pacífica por los malos manejos administrativos.