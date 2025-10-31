Atención a los audios del VAR en el polémico penal sancionado en favor de Nacional ante Llaneros

Continúa la incertidumbre en la fecha 18 de la Liga Colombiana, un equipo sin estadio y una pena máxima que no era infracción, protagonizaron esta reciente jornada del fútbol profesional a menos de dos fechas para que termine el todos contra todos.

En el compromiso entre Llaneros y Nacional, un penal a los 35′ minutos de juego cambio el rumbo del partido. Cuando el atacante verdolaga Dairon Asprilla ingresaba al área rival y se disponía a rematar, sintió un contacto por parte del defensor Eyder Restrepo, cayó al suelo y de inmediato el centro sancionó infracción.

Seguido a esto, los integrantes del VAR revisaron la jugada para evaluar si esta disputa del balón en el área de Llaneros y posteriormente llamarón a Luis Matorel, para que se dispusiera a observar la jugada desde diferentes ángulos.

¿Qué dijeron los asistentes del VAR sobre el penal?

“Encuentro claramente que ahí lo toca (Restrepo a Asprilla). Lo toca, pero no es una patada, es un contacto muy sutil”, se escucha desde uno de los asistentes del VAR.

Frente a eso, el central Matorel le responde: “Yo observo que el jugador ‘5’ blanco patea al jugador verde de manera imprudente. Veo una patada; no toca ni mira la pelota".

“Nosotros acá en cabina determinamos que no hay infracción”, comentan desde el VAR al árbitro central, quien seguro de que sí había falta dentro del área del equipo de los llanos orientales, decreta el penal. “Yo sí encuentro la patada”, concluye.