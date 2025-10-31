Rafael Dudamel se sinceró sobre el rumor que lo vincula como DT de Millonarios: “Me hace emocionar” / Colprensa

Rafael Dudamel se sinceró sobre el rumor que lo vincula como DT de Millonarios: “Me hace emocionar”

En las últimas horas trascendió el rumor de la supuesta llegada de Rafael Dudamel al banquillo técnico de Millonarios para la temporada 2026. Aunque la información se viralizó rápidamente en redes sociales, César Augusto Londoño confirmó en El Pulso del Fútbol de Caracol Radio que dicha versión era “falsa de toda falsedad”.

Es por esto que el mismo Dudamel habló en El VBAR Caracol sobre la posibilidad de arribar al cuadro capitalino y de paso dio detalles sobre las oportunidades que le surgieron desde el exterior, al darse a conocer la noticia de su salida del Deportivo Pereira.

Dudamel no ha recibido ofertas de Millonarios

En primer lugar, Dudamel dijo lo siguiente sobre el rentado nacional: “No tengo ninguna oferta para dirigir en Colombia... Hay que manejarlo con mucho cuidado, con mucho respeto porque Millonarios es un club muy grande. Uno se mantiene al margen porque uno respeta al colega que está allí””.

Ahora bien, sobre el tema puntual del azul, reconoció que “los años vividos en Millonarios y en Santa Fe, los logros obtenidos como futbolista, la manera como vamos llevando nuestra carrera como entrenador” le permiten estar en el radar del equipo, pero por ahora no hay nada concreto.

Adicionalmente, recordó con cariño su pasado como futbolista en la institución: “Recuerdo en 2001 pasando del Deportivo Cali a Millonarios en el puesto 14, después clasificando de cuartos, disputando cuadrangulares, Millonarios siendo campeón internacional de la Merconorte. Haber vivido esa época tan bonita en el cuadro albiazul, me hace emocionar mucho que se especule tanto“.

Manifestó también que Millonarios, con Hernán Torres al mando, tiene “un extraordinario entrenador” y en dicho sentido “lo respeto muchísimo y con quien he tenido confrontaciones deportivas de altísima exigencia”.

Dudamel podría regresar al exterior para seguir su carrera

Finalmente, Rafael Dudamel reveló que “en la última semana, han salido un par de posibilidades en el exterior”, aunque por ahora las está analizando junto con su equipo de trabajo y de aceptar alguna comenzaría en enero.

Y sentenció que de la selección venezolano todavía no ha tenido llamado alguno: “En ningún momento he tenido contacto con los dirigentes de Venezuela, que han estado analizando hojas de vida y han estado enfocados en atender estas dos fechas dobles de partidos amistosos con entrenadores interinos. Me ha parecido una decisión muy acertada”.

