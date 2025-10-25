Bogotá será la sede del Día Mundial de las Ciudades 2025

Bogotá fue elegida como sede del Día Mundial de las Ciudades, una conmemoración que se celebra cada 31 de octubre desde 2013, con el objetivo de promover el desarrollo urbano sostenible y el intercambio de experiencias entre ciudades de todo el mundo.

El evento tendrá como eje temático “Ciudades inteligentes centradas en las personas”, y reunirá a expertos, países y organizaciones internacionales para discutir sobre urbanismo, integración social, movilidad inteligente y vivienda digna.

“Bogotá, territorio inteligente y ciudad digital, creo que hay muchos elementos que hacen que la capital esté en el centro de la atención mundial y que por eso haya sido elegida para albergar este evento de gran relevancia internacional”, afirmó Lucía Bellochio, directora de Trend Smart Cities.