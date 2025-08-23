Violento hurto al norte de Armenia, encapuchados y armados ingresaron a una vivienda

Armenia

El hecho delictivo se registró en la noche del viernes 22 de agosto en una vivienda ubicada en el sector de la Castellana al norte de la ciudad cuando los delincuentes amordazaron a quienes se encontraban en el lugar generando angustia y conmoción.

Se conoció que al parecer eran nueve personas quienes dañaron las ventanas y de forma violenta intimidaron con armas de fuego a sus víctimas hasta incluso amarrarlas para no permitir que dieran aviso a las autoridades.

El reporte lo entregó el secretario de Gobierno de la capital quindiana, Carlos Arturo Ramírez quien informó que los delincuentes hurtaron elementos de valor como cadenas, anillos, relojes y hasta una camioneta.

“El día de ayer entre las 6:30 de la tarde y 7:30 de la noche, varios hombres entraron en el norte de la ciudad, concretamente en la carrera 13 norte con calle Novena, una residencia donde hurtaron entre varias cosas, unos relojes, anillos y una camioneta“, indicó.

Fue enfático en afirmar que avanzan en las respectivas investigaciones con el objetivo de esclarecer el hecho y dar con los responsables para llevar a cabo el proceso de judicialización.

“Los actos urgentes los asumió al igual que la investigación, el cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía que tienen una labor de recolección de evidencia física y material probatorio por eso están en el análisis de esa información en la búsqueda de testigos en el sector para la plena identificación de los sujetos que cometieron el hurto”, mencionó.

Asimismo, señaló que realizaron un plan candado y cazador posterior a la denuncia del hurto para capturar a los ladrones y recuperar los elementos hurtados, pero aún están en ese proceso.

Reporte de la Policía del Quindío

En atención a los hechos registrados el día de ayer viernes 22 de agosto, en donde la Policía Nacional es informada que en una residencia ubicada en el barrio La Castellana, varias personas ingresan al inmueble y a través de intimidación hurtan diferentes joyas de los habitantes de este lugar, así mismo hurtan una camioneta de alta gama, huyendo del sitio en la misma.

El día hoy sábado 23 de agosto, gracias a lo informado por la comunidad, en donde manifiestan que en la carretera de la vereda San Juan de Carolina, se encuentra un vehículo sospechoso, por lo cual la Patrulla del sector, llega a este sitio y evidencia que era el automotor hurtado en estos hechos.

De inmediato, se despliega el laboratorio de criminalística de la Policía Nacional, realizando la exploración lofoscópica y fijación fotografíca del automotor, el cual será dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación.