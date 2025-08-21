Hurto de cadenas de oro en Quindío, las autoridades avanzan en las investigaciones

Armenia

En vídeos de cámaras de seguridad quedaron registrados los hechos delictivos donde delincuentes hurtan aparentemente cadenas de oro en los municipios de Armenia y Montenegro.

Uno de los casos se registró en inmediaciones del conjunto residencial Parques de Bolívar de la ciudad cuando una mujer descendía de su vehículo particular junto a sus hijos menores de edad y pasa un hombre en motocicleta quitándole la cadena.

El otro hecho ocurrió cuando un joven salía de un establecimiento comercial de Montenegro cuando un delincuente lo arrastra para arrebatarle lo que parece ser una cadena de oro.

El secretario del Interior del departamento, Jaime Andrés Pérez informó que adelantan las investigaciones correspondientes con el fin de esclarecer los hechos delictivos y lograr identificar a los responsables.

“Nosotros ya estamos realizando las investigaciones pertinentes. Tenemos unas grabaciones que pueden evidenciar el momento del hurto. La policía está realizando lo pertinente. Sin embargo, nosotros vamos a comenzar a hacer unos comandos situacionales en todos los municipios", informó.

Señaló que establecerán comandos situacionales en todos los municipios para fortalecer la presencia institucional y mitigar las afectaciones en materia de seguridad ciudadana.

“En la ciudad Armenia que es importante esto no se puede eh volver a a presentar este tipo de situaciones, sin embargo, también hay que hacer un llamado a la comunidad a tener autocuidado. Lamentablemente, donde están llegando personas de otros departamentos a hurtar. También tenemos un flagelo que son los habitantes en condición de calle que también están presentando una serie de hurtos", señaló.

Fue claro que están realizando lo pertinente para determinar si se trata de una banda delincuencial enfocada a este tipo de hurtos en el departamento.

“Pero les queremos decir que vamos a articular con todas las alcaldías para realizar estos comandos situacionales y poder identificar esas problemáticas y erradicarlas de raíz. Aunque avanzan investigaciones, de pronto son bandas especializadas en este tipo de hurtos. Estamos en eso, estamos avanzando ya muy pronto le haremos como unos resultados a todo el departamento”, destacó.

Recordó que es clave la denuncia formal para desarrollar con éxito el proceso de judicialización.