En Quindío, desarticulan banda delincuencial responsable de nueve homicidios en Armenia y La Tebaida

La Policía del Quindío en asocio con la Fiscalía desarticularon una banda delincuencial responsable de nueve homicidios en el Quindío, cuatro de los cuales, en el municipio de La Tebaida, se trata del grupo delincuencial denominado “KEPHA” donde fueron capturadas 10 personas.

De acuerdo con la investigación que tuvo una duración de diez meses, la estructura criminal estaba dedicada al homicidio selectivo bajo la modalidad de sicariato en los municipios de Armenia y La Tebaida; también al tráfico de estupefacientes en este mismo municipio y el municipio de Holguín en el Valle del Cauca.

Con esta desarticulación la Policía logra esclarecer 9 homicidios presentados en los municipios de Armenia y La Tebaida registrados en los años 2024 y 2025, también una tentativa de homicidio en el barrio Nueva Tebaida.

¿Quiénes son los capturados?

El comandante de la Policía, Quindío, coronel Luis Fernando Atuesta señaló “entre los capturados se encuentran alias “Niño Grande” quien cumplía el rol de distribuidor de sustancias estupefacientes: hombre de confianza y hermano de Alias Pedro Machete, presunto jefe de esta red delincuencial que sigue prófugo de la justicia.

Alias “Memo” y alias “Angie”, cumplían el rol de enlace con los integrantes de esta organización, retrasmitían las ordenes de alias “Pedro Machete”.

Alias “Víctor o chinga”, alias “El peludo” y alias “El Burro”, quienes cumplían el rol de sicarios de la organización. Alias “Culón”, alias “Morocho”, alias la “Abuela”, eran los encargados del comercio de estupefacientes en el municipio.

Se estima, que semanalmente esta estructura criminal comercializaba más de 5.000 dosis de alucinógenos, con un valor comercial de 25 millones de pesos.

Los capturados cuyas edades oscilan entre los 18 y los 50 años de edad, presentan 18 registros en el Sistema Penal Oral Acusatorio por los delitos de homicidio; concierto para delinquir; extorsión; porte y tráfico de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.

