Veedora de Colombia Justa Libres pone en duda la legalidad del aval entregado a Carlos Bueno

Bucaramanga

La veedora nacional del partido Colombia Justa Libres, Esperanza Valbuena López, cuestionó la legalidad del aval otorgado por esa colectividad a Carlos Bueno, aspirante a la Alcaldía de Bucaramanga, al afirmar que no se cumplieron los procedimientos estatutarios exigidos para su entrega.

Durante una entrevista con Caracol Radio, Valbuena señaló que el partido atraviesa conflictos administrativos internos desde la dirección general, lo que ha generado decisiones “con presuntos vicios de ilegalidad”. Según explicó, el aval fue emitido sin contar con la participación del Consejo Directivo Nacional, órgano que, de acuerdo con los estatutos, es el único autorizado para aprobar los avales.

“Nunca fui llamada a dar el concepto obligatorio como veedora nacional, tal como lo establecen los estatutos. Por eso, ese aval no cumple con los requisitos legales”, afirmó Valbuena.

La veedora también hizo referencia al artículo 9 de la Ley 1475 de 2011, que establece que el Consejo Nacional Electoral sólo reconocerá como autoridades de los partidos a las personas debidamente inscritas ante esa entidad. En ese sentido, sostuvo que las decisiones tomadas por el actual presidente del partido, Ricardo Arias Mora, carecen de legitimidad, pues —según dijo— los directivos reconocidos en el RUPI no han sido convocados desde 2024 a ninguna reunión oficial del Consejo Directivo Nacional.

“Nosotros no podemos tener dos administraciones paralelas al interior del partido: una que dirige Ricardo Arias y otra que está inscrita en el Consejo Nacional Electoral”, agregó.

Valbuena advirtió que el aval entregado a Bueno podría derivar en una demanda por nulidad electoral o incluso por presunta doble militancia, debido a las irregularidades internas que ha venido denunciando.

Aunque no confirmó acciones legales inmediatas, informó que los directivos registrados en el RUPI se reunirán para analizar los pasos a seguir frente a la situación, que calificó como un “proceso con graves vicios de ilegalidad”.

“Cada persona que recibe un aval lo hace de buena fe, pero si este carece de validez, quienes obtengan una credencial podrían ser demandados. No podemos seguir engañando a la gente”, enfatizó.

La reunión de los directivos del partido está prevista para la noche de este jueves, en la que se definirán eventuales medidas sobre el futuro del aval otorgado a Carlos Bueno y la legitimidad de las decisiones tomadas por la dirección nacional de Colombia Justa Libres.