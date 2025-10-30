Extreman seguridad para evitar desmanes en Halloween en el área metropolitana de Bucaramanga

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

El alcalde encargado de Bucaramanga, Javier Sarmiento Olarte, anunció el plan especial de seguridad para la celebración de Halloween este 31 de octubre en el área metropolitana, con el fin de garantizar la tranquilidad de los ciudadanos y prevenir alteraciones del orden público.

Javier Sarmiento, destacó que el dispositivo fue acordado tras un Consejo de Seguridad Metropolitano ampliado, en el que participaron el gobernador de Santander, autoridades policiales, militares, de tránsito y organismos de control. “Invité al señor gobernador a trabajar de manera armónica y coordinada, y hoy logramos celebrar este primer consejo conjunto”, señaló el mandatario encargado.

Cinco medidas de seguridad para el 31 de octubre en celebración de Halloween

El alcalde designado, explicó que cinco medidas principales fueron adoptadas para el 31 de octubre.

Se establecerán puestos de control metropolitanos en puntos estratégicos, cuya ubicación no fue revelada por razones de seguridad. Además, 3.500 hombres y mujeres de la Policía Nacional, en coordinación con el Ejército, Migración Colombia y organismos de socorro, estarán desplegados en diferentes zonas de la ciudad. Operativo especial en los establecimientos nocturnos, especialmente en el sector de Cuadraplay, donde habrá cerramiento de vías, control de acceso peatonal y revisión con caninos antinarcóticos para prevenir el ingreso de sustancias ilícitas. “Hacemos un llamado al gremio de bares para que se sumen en corresponsabilidad a estas medidas”, expresó Javier Sarmiento. La rumba estará permitida hasta las 2:00 de la mañana, descartando las solicitudes de extensión de horario. “Tras un análisis riguroso de la información de inteligencia, se determinó mantener el horario habitual”, afirmó. Uso de drones para monitoreo aéreo y reacción oportuna de las unidades de mantenimiento del orden. El alcalde confirmó que instalará personalmente el Puesto de Mando Unificado (PMU) desde las 5:00 de la tarde del viernes, para coordinar las acciones junto con todas las autoridades.

En cuanto al sistema de transporte, informó que Metrolínea operará hasta las 6:00 p.m., el viernes 31 de octubre, para proteger los nuevos buses padrones. El servicio se restablecerá con normalidad el sábado.

Finalmente, el alcalde advirtió que no se permitirá el desorden ni el vandalismo: “Regirá el imperio de la ley, con comparendos, inmovilizaciones y judicialización para quienes incurran en conductas delictivas”.