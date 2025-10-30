De estos 8 hombres saldrá el alcalde de Bucaramanga para un periodo de apenas 2 años

Bucaramanga

El periodo administrativo de quien sea electo alcalde de Bucaramanga el próximo 14 de diciembre será de 2 años y 15 días; es una opinión generalizada que al nuevo mandatario le espera un lapso muy corto de gobierno; además, en 2026 habrá elecciones para congreso y presidencia de la República lo cual implica ley de garantías.

Aun así, resultó copioso el número de aspirantes que finalmente quedaron inscritos ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. En total, 8 personas presentaron los documentos, entre ellos los avales para participar en los primeros comicios atípicos en la historia administrativa de Bucaramanga.

Jaime Beltrán no será candidato

Los periodistas que estuvieron durante todo el miércoles 29 de octubre en la delegación de la Registraduría Municipal en el barrio Sotomayor solo confirmaron a las 3 de la tarde que el exalcalde de la ciudad, Jaime Andrés Beltrán Martínez no se iba a inscribir.

A su llegada a las oficinas, aseguró a los reporteros que el movimiento Justa y Libres, en el que militó en los últimos años, le negó el aval. Por eso, anunció que renuncia a la colectividad.

Beltrán Martínez consideró hasta último momento participar en las elecciones, aunque muchos sectores creían que su candidatura resultaba despropósito ante el riesgo de nuevas demandas en caso de resultar triunfador en las elecciones programadas para el domingo 14 de diciembre.

Los 8 candidatos

En estricto sentido de llegada a la Registraduría, estos son los candidatos que de momento estarán en el tarjetón de los comicios de fin de año.

Rubén Fernando Morales

Ex juez de la República; abogado y docente universitario. Cuenta con el aval de Unitarios una coalición progresista.

Carlos Bueno

Ex director de Tránsito de Bucaramanga. Tiene el respaldo de Colombia Justa Libres y los coavales de la Liga, el partido Conservador y Mira.

Fabián Oviedo

Ya fue candidato a la alcaldía de Bucaramanga; además estuvo en el concejo. Logró el aval del Nuevo Liberalismo y de ASI.

Juan Manuel González

Locutor deportivo. Ha sido un referente de la radio en Santander en los últimos 40 años. Se inscribió por el partido Demócrata Colombiano.

Carlos Fernando Pérez

Fue contralor de Santander. Dijo que tiene 25 años de experiencia en el sector público. Se inscribió con el apoyo de ADA.

Christian Portilla

Abogado. Fue uno de los asesores del exalcalde Jaime Andrés Beltrán. Tiene el aval del Centro Democrático y los coavales de Cambio Radical y partido de la U.

Jhan Carlos Alvernia

Ya aspiró a la alcaldía de Bucaramanga; fue concejal. Presentó el aval del partido Liberal.

Humberto Salazar García

Es el candidato del Pacto Histórico.