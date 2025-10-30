Docentes de Nariño se unen a las 24 horas de paro nacional: Este es el cronograma de movilizaciones

Pasto - Nariño

El magisterio de Nariño anunció que se unirá este jueves 30 de octubre a la jornada de paro nacional convocada por Fecode, la movilización, comenzará a las 8:30 de la mañana en la Casa del Educador desde donde iniciará un recorrido por las calles del centro hasta la Plaza de Nariño y una serie de actividades pedagógicas para exponer las razones de la protesta.

Entre los principales puntos del paro se encuentran la defensa de la Ley 91 de 1989, el fortalecimiento del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), la promoción de una Ley Orgánica de Competencias justa y la garantía de un sistema de salud integral y sostenible para los docentes.

De acuerdo con el magisterio, la defensa de la Ley 91 de 1989 es esencial para mantener los derechos adquiridos en materia de pensiones, salud y prestaciones sociales, ya que esta norma dio origen al FOMAG, fondo que financia dichos beneficios, los educadores advierten que eventuales reformas podrían poner en riesgo la estabilidad del sistema y las condiciones laborales del sector.

Simana ha señalado que la movilización busca visibilizar estas demandas y abrir un diálogo con el Gobierno Nacional sobre la necesidad de fortalecer la educación pública, garantizar la financiación del FOMAG y mejorar la atención en salud para los docentes y sus familias.