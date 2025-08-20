Contratistas del Hospital Departamental de Nariño completan 30 horas en plantón

Pasto - Nariño

El Hospital Universitario Departamental de Nariño anunció una propuesta para modificar la vinculación laboral de cerca de 350 trabajadores que actualmente prestan sus servicios bajo la modalidad de órdenes de prestación de servicios (OPS).

Se trata de una estrategia para que estos colaboradores pasen a contratos laborales a través de una empresa temporal, con el que se busca mejorar las condiciones de quienes hoy no cuentan con prestaciones sociales sin embargo, la decisión ha generado protestas que ya completan más de 30 horas.

“Pasamos de una orden de prestación de servicios sin ninguna garantía de pago de prestaciones a un contrato laboral con todas las garantías de prestaciones sociales, primas, vacaciones, cesantías, dotación, auxilio de transporte y eso es lo que le permite al colaborador mejorar su condición y estabilizar toda su dignidad humana”, señaló Germán Cifuentes Villota, subgerente administrativo y financiero del hospital.

¿Cuánto cuesta la transición laboral?

El funcionario explicó que el hospital hará un esfuerzo financiero de alrededor de 12 mil millones de pesos anuales para implementar esta iniciativa, con el reto de buscar recursos adicionales por alrededor de 1.500 millones de pesos, que con el superávit generado en 2024 se podría recibir, esto debido a que vincular al personal directamente al hospital costaría $24 mil millones, lo que causaría una grave afectación económica.

“Estamos hablando de aproximadamente 343 OPS, es una propuesta discrecional, la persona definirá si quiere seguir con la modalidad que tiene o migrar a la contratación laboral”, indicó Cifuentes, quien agregó que el proceso de selección de la temporal aún no inicia y que se tendrá en cuenta la solidez financiera y experiencia de la empresa.

¿Qué reclaman los trabajadores?

No obstante, los trabajadores en protesta rechazan la iniciativa debido a que en anteriores oportunidades, según denuncian, se han afectado las garantías laborales de los trabajadores en reducción de honorarios y demoras en los pagos.

“El plantón que estamos haciendo en esta asamblea permanente es por el hecho de que se están vulnerando los derechos de nuestros compañeros que están en contratación por OPS, los cuales van a ser trasladados a una empresa privatizada temporal, la cual no es garantía de derechos laborales. Van a perder la antigüedad, son compañeros que llevan más de 10 años en la contratación de OPS, donde se ha buscado que se formalice el trabajo” Explicó Angie Paola Navarro, auxiliar de enfermería y representante sindical de Sindes Nariño Suned Pasto.

“Exigimos una formalización laboral que entendemos tiene que ser gradual, pero que comience con los 15 compañeros que se comprometieron a nombrar en la mesa de negociación y así continuar con las demás profesiones. No vamos a permitir que se privatice ni tercerice nuestro trabajo” Señaló la lideresa a Caracol Radio.

El sindicato pidió la intervención del gobernador de Nariño y aseguró que la administración actual no ha respetado los acuerdos sindicales previos ni la participación en las mesas de diálogo. Mientras tanto, la protesta se mantiene a las afueras del hospital a la espera de soluciones.