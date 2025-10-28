Se mantendrá el cierre nocturno del Túnel de Daza

Pasto-Nariño

Luego del acto de apertura oficial del Túnel de Daza, luego de tres meses de cierre, periodo durante el cual se adelantaron labores de mantenimiento se confirmó que el paso continuará operando con un cierre nocturno hasta el mes de diciembre de 2025

La Dirección del Instituto Nacional de Vías amplió la vigencia de la resolución 02766 emitida el pasado mes de Julio en la cual se ordenaba los cierres de la vía perimetral de Pasto en el tramo del túnel de Daza mientras se realizaba su intervención.

La resolución ordena el cierre del Túnel de Daza desde las 7 de la noche y hasta las 6 de la mañana del día siguiente, medidas que regirá desde este 1 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2025 ,

El túnel que fue cerrado el pasado 21 de julio fue sometido a una serie de intervenciones en su estructura para garantizar su estabilidad y que no represente riesgo alguno para los vehículos que por allí transitan. Fue así como en tiempo récord, estos trabajos finalizaron y finalmente el INVIAS autorizó el tránsito de vehículos desde y hacia el norte del departamento de Nariño a través de la infraestructura renovada y, con ello, se espera descongestionar el tráfico pesado sobre la avenida Panamericana en Pasto.

“Hace 15 años se hizo esta obra que estaba en malas condiciones, pero ahora se intervino el túnel y se evitó una catástrofe. Ahora este corredor se encuentra en óptimas condiciones y se dará nuevamente vía al transporte pesado. Casi 5 mil vehículos diarios pasarán por el túnel y se esperan las posibles restricciones de tránsito nocturno”, aseguró el alcalde de Pasto Nicolás Toro.

Por su parte, el director encargado de INVAS, John Jairo González, precisó que la entrega oportuna de la obra se dio gracias al incremento de trabajadores que intervinieron este espacio. Así mismo, el funcionario señaló que ahora se adelantarán obras menores dentro del túnel, pero que no causarán dificultades en la movilidad.

“Esto es positivo para toda la comunidad ya que hubo un traumatismo en la movilidad. Desde la Asociación Colombiana de Camioneros apoyamos este proceso junto a las autoridades locales. Ahora tendremos vía libre desde y hacia el sur del país”, concluyó el presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros seccional Nariño, Andrés Charfuelán.