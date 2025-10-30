Tabla de goleadores Liga Colombiana 2025-II: así quedó tras un nuevo gol de Francisco Fydriszewski

Continúa el campeonato colombiano y poco a poco se van definiendo los ocho equipos clasificados a los cuadrangulares finales del campeonato. Asimismo, cada vez se aprieta más la lucha por ser el máximo goleador del segundo semestre.

Justamente sobre esto último, el polacoargentino Francisco Fydriszewski se perfila como principal contendiente al Botín de Oro, tras anotar un nuevo gol con el Independiente Medellín.

Y es que el experimentado delantero se reportó en el triunfo 3-0 del cuadro antioqueño sobre Atlético Bucaramanga en el Atanasio Girardot. Con ello, Fydriszewski llegó a 11 anotaciones en 16 duelos disputados y se mantiene en lo más alto de la clasificación.

[🇦🇷❤️💙] Las voces de la figura de la cancha 🗣️

¡Vamos por más! 💪 pic.twitter.com/9sgydMXAXX — DIM (@DIM_Oficial) October 30, 2025

El segundo futbolista en contienda es una de las revelaciones del año: Yoshan Stiven Valois. El atacante del Deportivo Pasto no se quedó atrás y en el inicio de la fecha marcó un tanto en la goleada 4-0 frente al equipo juvenil del Deportivo Pereira. La cuestión es que al vallecaucano le restan apenas dos partidos para igualar y superar a Fydriszewski, debido a que el Pasto no tiene chances de meterse a los cuadrangulares.

La lucha continúa con otro jugador revelación y un extranjero que viene haciendo las cosas bien. Por un lado, se encuentra Carlos Lucumí de Alianza Valledupar; por otro, aparece Luciano Pons del Atlético Bucaramanga. Ambos cuentan con ocho anotaciones.

Finalmente, hay cuatro futbolistas con siete goles. El primero de ellos es Brayan León, que tiene este registro en una impresionante cantidad de 11 partidos, lo cual le da uno de los mejores promedios goleadores del año en Colombia. Continúan Jefry Zapata (Once Caldas), Jannenson Sarmiento y Ricardo Márquez (ambos del Unión Magdalena), quienes dejarán de competir porque sus equipos no avanzaron a las finales del semestre.

Tabla de goleadores Liga Colombiana 2025-II

Pos. Futbolista Equipo Goles Partidos 1. Francisco Fydriszewski Ind. Medellín 11 16 2. Yoshan Valois Pasto 9 17 3. Carlos Lucumí Alianza FC 8 13 4. Luciano Pons Bucaramanga 8 17 5. Brayan León Ind. Medellín 7 11 6. Jefry Zapata Once Caldas 7 15

