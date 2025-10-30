Ciudad del Valle del Cauca se ofrece a alojar el partido Chicó vs América / Colprensa

Una luz de esperanza se abre para el partido entre Boyacá Chicó y América de Cali, válido por la jornada 18 del fútbol profesional colombiano.

Aunque este partido estaba programado para el jueves 30 de octubre a las 6:10 de la tarde, definitivamente no podrá ser llevado a cabo debido a que no hay escenario deportivo para albergar el compromiso. Aunque había recibido el aval para jugar en Bogotá, según reveló el presidente Nicolás Pimentel en diálogo con El VBAR Caracol, a última hora le informaron que no había un cuerpo de policía suficiente para garantizar la seguridad del espectáculo.

Frente a esto, la directiva del Chicó tuvo que empezar a moverse para encontrar estadio, debido a que de no poder jugar esta semana, toda la fecha 19 debía aplazarse para garantizar el ‘Fair Play’. Si bien el elenco boyacense no se juega nada, América es uno de los equipos que están luchando por meterse a los cuadrangulares.

Frente a todo este panorama, una ciudad se ofreció para recibir el partido entre Boyacá Chicó y América de Cali. Se trata de Palmira, ciudad que cuenta con el Estadio Francisco Rivera Escobar.

En un documento dirigido al Boyacá Chicó, el ‘Imder Palmira’ informó que fue “aprobado” el préstamo del escenario deportivo para desarrollar el partido, siempre y cuando se cumplan con los requisitos necesarios para albergar un compromiso de este calibre.

Así las cosas, se espera poder disputarlo este mismo fin de semana (1-2 de noviembre).

El único gran inconveniente es que Palmira está registrada en Dimayor como sede alterna del América, razón por la cual Chicó no podría oficiar como local, según dicta el reglamento. Así pues, habrá que esperar el pronunciamiento oficial de Dimayor para saber si es viable jugar o si es necesario seguir buscando sede.

