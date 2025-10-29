🔴 Medellín vs. Bucaramanga EN VIVO por la fecha 18 de la Liga Colombiana: siga acá el partidazo

En otro partidazo de la fecha 18 de la Liga Colombiana se enfrentarán Independiente Medellín y Atlético Bucaramanga, en el estadio Atanasio Girardot de la capital antioqueña. Este será un duelo entre dos equipos que ya piensan en los cuadrangulares, pero quieren seguir sumando para mantenerse en la cima de la tabla.

El equipo de Alejandro Restrepo espera conseguir una victoria para asegurar el paso a la siguiente fase del campeonato, en la jornada anterior perdieron el clásico ante Nacional 5-2, por eso en esta jornada esperan enderezar el camino. En este momento DIM ocupa la quinta posición con 31 puntos.

Lea también: Liga colombiana 2025-II: Así está la lucha por ser el goleador del campeonato

Por su parte, Bucaramanga es lidar sólido de la Liga Colombiana, ya se clasificó para los cuadrangulares finales y tiene 34 puntos en 17 en partidos jugados. En este encuentro esperar ratificar su buen momento de la mano de Leonel Álvarez como visitante en Medellín.

Siga acá la transmisión en vivo de Medellín vs. Bucaramanga

Siga acá el minuto a minuto de Medellín vs. Bucaramanga