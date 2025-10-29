🔴 Medellín vs. Bucaramanga EN VIVO por la fecha 18 de la Liga Colombiana: siga acá el partidazo
El Poderoso recibe en su casa al líder del campeonato.
En otro partidazo de la fecha 18 de la Liga Colombiana se enfrentarán Independiente Medellín y Atlético Bucaramanga, en el estadio Atanasio Girardot de la capital antioqueña. Este será un duelo entre dos equipos que ya piensan en los cuadrangulares, pero quieren seguir sumando para mantenerse en la cima de la tabla.
El equipo de Alejandro Restrepo espera conseguir una victoria para asegurar el paso a la siguiente fase del campeonato, en la jornada anterior perdieron el clásico ante Nacional 5-2, por eso en esta jornada esperan enderezar el camino. En este momento DIM ocupa la quinta posición con 31 puntos.
Por su parte, Bucaramanga es lidar sólido de la Liga Colombiana, ya se clasificó para los cuadrangulares finales y tiene 34 puntos en 17 en partidos jugados. En este encuentro esperar ratificar su buen momento de la mano de Leonel Álvarez como visitante en Medellín.
Siga acá la transmisión en vivo de Medellín vs. Bucaramanga
Siga acá el minuto a minuto de Medellín vs. Bucaramanga
¡Gooooool! Independiente Medellín 2, Atlético Bucaramanga 0. Francisco Fydriszewski (Independiente Medellín) remate con la derecha desde el centro del área a la escuadra izquierda. Asistencia de Brayan Léon.
Remate fallado por Bayron Duarte (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Jefferson Mena con un pase de cabeza.
Felix Charrupí (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Francisco Fydriszewski (Independiente Medellín).
Corner,Independiente Medellín. Corner cometido por Aldair Quintana.
Neyder Moreno (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Daniel Londoño (Independiente Medellín) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Alexis Serna (Independiente Medellín).
Fabián Sambueza (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Léider Berrío (Independiente Medellín) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Carlos Henao (Atlético Bucaramanga).
Brayan Léon (Independiente Medellín) ha recibido una falta en la banda derecha.
Fuera de juego, Independiente Medellín. Léider Berrío intentó un pase en profundidad pero Brayan Léon estaba en posición de fuera de juego.
Remate rechazado de Daniel Londoño (Independiente Medellín) remate con la derecha desde fuera del área.
Corner,Independiente Medellín. Corner cometido por Jefferson Mena.
Remate rechazado de Francisco Fydriszewski (Independiente Medellín) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Leyser Chaverra.
Felix Charrupí (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Francisco Fydriszewski (Independiente Medellín).
Remate rechazado de Léider Berrío (Independiente Medellín) remate con la derecha desde fuera del área.
Carlos Henao (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Brayan Léon (Independiente Medellín).
Remate rechazado de Baldomero Perlaza (Independiente Medellín) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Brayan Léon.
Jefferson Mena (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Brayan Léon (Independiente Medellín).
Cambio en Independiente Medellín, entra al campo Alexis Serna sustituyendo a Halam Loboa debido a una lesión.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Halam Loboa (Independiente Medellín).
Fabián Sambueza (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Halam Loboa (Independiente Medellín).
Remate fallado por Brayan Léon (Independiente Medellín) remate con la izquierda desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Baldomero Perlaza con un pase de cabeza.
Felix Charrupí (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Baldomero Perlaza (Independiente Medellín).
¡Gooooool! Independiente Medellín 1, Atlético Bucaramanga 0. Brayan Léon (Independiente Medellín) remate de cabeza desde el centro del área a la escuadra derecha. Asistencia de Léider Berrío tras botar una falta.
Gustavo Charrupí (Atlético Bucaramanga) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Leyser Chaverra (Independiente Medellín) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Gustavo Charrupí (Atlético Bucaramanga).
Remate rechazado de Baldomero Perlaza (Independiente Medellín) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Brayan Léon.
Falta de Leyser Chaverra (Independiente Medellín).
Luciano Pons (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento