Liga colombiana 2025-II: Así está la lucha por ser el goleador del campeonato

A falta de tres fechas para terminar el Todos Contra Todos, nueve equipos se encuentran en la lucha por tres lugares para clasificar a los cuadrangulares finales del fútbol colombiano. Cinco ya aseguraron su paso a la próxima instancia.

De igual manera, la lucha por ser el máximo anotador del segundo semestre del fútbol colombiano se encuentra bastante disputada, manteniéndose al comando en este momento el argentino Francisco Fydriszewski, del Deportivo Independiente Medellín.

El Polaco, como lo apodan por su apellido, estalló todo su potencial este semestre, luego de estar peleado con las redes en el primer campeonato del 2025, donde aún así convirtió goles importantes para El Poderoso, uno de ellos en la final.

Fydriszewski acumula 10 anotaciones en 15 partidos disputados, siendo el único que ha superado la cifra de los dos dígitos en este certamen. El delantero rosarino de 32 años tiene una ventaja de dos tantos sobre sus principales perseguidores.

A la caza del jugador del Medellín, se encuentran dos delanteros colombianos jóvenes de equipos más modestos y otro argentino, al servicio del Atlético Bucaramanga.

Carlos Lucumí, de Alianza FC, es una de las revelaciones de este campeonato, sumando 8 tantos en 13 partidos. Yoshan Valois, del Deportivo Pasto, es una de las grandes y jóvenes figuras de esta Liga, el atacante de 20 años ha marcado sus anotaciones en 16 compromisos.

Con el mismo registro, ocho goles en 16 encuentros, figura el también argentino Luciano Pons, de 35 años. Llama la atención que al igual que Francisco Fydriszewski, Pons es rosarino.

Por su parte, para encontrar un jugador de Millonarios o Nacional en la tabla de goleadores hay que descender hasta el octavo lugar, donde aparece Beckham David Castro con 6 anotaciones en 17 juegos, y a la casilla 15, donde está Alfredo Morelos con 5 goles en 16 partidos.

Tabla de goleadores de la Liga 2025-II