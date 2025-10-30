Prosperidad Social anunció un aumento en la cobertura de programa Colombia Mayor

A partir del 30 de octubre hasta el 14 de noviembre de 2025 las mujeres de 70 años y los hombres de 75 años en adelante comenzarán a recibir 230.000 pesos, por el Programa Colombia Mayor, este monto refleja un aumento frente a los 80.000 pesos que recibían anteriormente. Desde Prosperidad Social anunciaron que son 1.148.877 beneficiarios quienes recibirán este nuevo monto.

“En el mes de noviembre ampliaremos también el monto a los beneficiarios del programa Colombia Mayor que son mayores de 60 años mujeres y 65 años hombres, para esta población el bono pensional también pasará de 80 mil a 230 mil pesos“, dijo el Director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez.

“El plan de cobertura lo que quiere decir que al cierre de diciembre de 2025, alrededor de 3 millones de adultos mayores de 60 años mujeres, 65 años hombres, tendrán un bono pensional de 230 mil pesos en el marco del programa Colombia Mayor”, agregó el Director de Prosperidad Social.

¿Cómo se realizará la entrega de estos recursos?

Para los beneficiarios, la entrega de los recursos se realizará del 30 de octubre al 14 de noviembre y el mecanismo de pago se mantiene: se efectuará a través de transferencia bancaria o giro directo, dependiendo del canal previamente asignado a cada beneficiario. La entidad encargada de la operación será, una vez más, el Banco Agrario de Colombia y su extensa red de aliados a nivel nacional. Para quienes son beneficiarios de este programa se recomienda mantener actualizada su información de contacto, para garantizar una entrega eficaz y sin contratiempos.

¿Cómo y dónde consultar la fecha exacta de su pago de Colombia Mayor?

Es fundamental que los beneficiarios conozcan la fecha específica asignada para cobrar su subsidio y eviten aglomeraciones. Prosperidad Social ha habilitado los siguientes canales de consulta:

Mensaje de Texto (SMS): Todos los beneficiarios recibirán un mensaje de texto en su celular registrado con la fecha exacta en la que pueden acercarse a reclamar el dinero. Página Web del Banco Agrario: La forma más directa de consultar es a través del enlace oficial:https://consultagiros.bancoagrario.gov.co/ConsultaPagos/ConsultaCM.aspxEn este portal, solo es necesario ingresar el número de cédula del beneficiario para obtener la información.

Un aspecto crucial de la Resolución 02229 de 2025 es que no solo ordena este aumento puntual, sino que establece un mecanismo de protección a futuro. La normativa dispone que el valor del subsidio de Colombia Mayor se incrementará anualmente conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esto significa que el beneficio se ajustará según la inflación, garantizando que el poder adquisitivo de los adultos mayores no se vea erosionado con el paso del tiempo y asegurando una mejora permanente en sus condiciones de vida.