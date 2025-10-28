IDEAM anuncia semana pasada por lluvias por huracán Melissa: pronóstico clima del 27 a31 de octubre

El nuevo pronóstico del IDEAM establece que se esperan lluvias persistentes en las regiones Pacífica, Caribe y Andina durante toda la semana. Un dato crucial es que los días de mayores acumulados de precipitación a nivel nacional serán el lunes y el martes, directamente asociados a la influencia del huracán Melissa. Mientras tanto, las regiones de la Orinoquía y la Amazonía experimentarán un notable aumento de las lluvias a partir del miércoles.

Pronóstico del clima del 27 a31 de octubre según IDEAM

El incremento de lluvias seguirá un patrón dinámico durante los cinco días, afectando distintas zonas del país con intensidad variable.

Lunes 27 de octubre: La semana inicia con un impacto fuerte. Se prevé abundante nubosidad y lluvias acompañadas de actividad eléctrica en una amplia zona del país que incluye departamentos caribeños como La Guajira y Bolívar, así como zonas andinas como Antioquia, Cundinamarca y el Eje Cafetero. El archipiélago de San Andrés y el océano Pacífico también experimentarán tormentas.

Pronóstico para Bogotá: Halloween bajo la lluvia

Para la capital del país, el pronóstico indica condiciones entre parcial y mayormente nubladas durante la semana, con lluvias que se presentarán especialmente en las horas de la tarde y la noche. De manera crucial, el IDEam destaca que las precipitaciones más intensas en Bogotá se esperan para el mismo viernes 31 de octubre, lo que podría impactar las actividades planeadas para la noche de Halloween. Se recomienda a los ciudadanos planificar con antelación y tener alternativas bajo techo.

Recomendaciones para las lluvias

Frente a este pronóstico de lluvias persistentes potenciadas por sistemas tropicales, las autoridades reiteran las recomendaciones claves para la comunidad:

Ante deslizamientos: Extreme la precaución en carreteras de zonas montañosas. Prefiera realizar viajes en horas del día y esté atento a los reportes de las autoridades viales a través de VI@JERO SEGURO y el portal del INVIAS .

Extreme la precaución en carreteras de zonas montañosas. Prefiera realizar viajes en horas del día y esté atento a los reportes de las autoridades viales a través de y el portal del . Ante tormentas: Busque refugio de inmediato. Evite parques, campos abiertos y no se refugie bajo árboles o estructuras metálicas. Asegure techos, antenas y mobiliario exterior que pueda ser arrastrado por vientos fuertes .

Busque refugio de inmediato. Evite parques, campos abiertos y no se refugie bajo árboles o estructuras metálicas. Asegure techos, antenas y mobiliario . Planificación para Halloween: Dado el pronóstico de lluvias para la noche del 31 de octubre, se sugiere a padres de familia y organizadores de eventos considerar planes alternativos en espacios cubiertos, revisar el estado de paraguas e impermeables, y estar atentos a los boletines especiales que emita el IDEAM.

Manténgase informado con Caracol Radio sobre la evolución de estos sistemas meteorológicos y cualquier alerta que sea emitida por las autoridades. La prevención y la planificación son esenciales para enfrentar este periodo de clima severo en Colombia y disfrutar de manera segura las festividades de fin de mes.