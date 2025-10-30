¡Vuelve a subir! Precio oficial del dólar en Colombia HOY 30 de octubre, según Banco de la República

El precio del dólar vuelve a presentar un incremento, luego de que, en días recientes, se presentarán aumentos muy contundentes, que contrarrestaran totalmente las pequeñas disminuciones que se evidenciaban en su precio. Pues el día de hoy, tuvo un crecimiento de un valor cercano a los $11 pesos colombianos, respecto al valor de apertura del día de ayer.

Con base en esto, y según la información presentada en la página web del Banco de la República, el precio del dólar para hoy, 30 de octubre, se estableció en los $3.885 COP, y se acerca a la barrera de los $3.900 pesos para cerrar el mes.

Le podría interesar: EE.UU. ataca otra embarcación en el Pacífico, ya van más de 60 muertos durante el despliegue militar

Precio del dólar en ciudades de Colombia

En Colombia, existen entidades bancarias y organizaciones conocidas como casas de cambio, las cuales toman el precio del dólar del día como referencia, y establecen precios de compra y venta para divisas internacionales, con el fin de obtener alguna ganancia. Por esto, a continuación encontrará un valor promedio en el que se cotizó el dólar en algunas ciudades del país

Bogotá D.C. — Compra: $3,805 | Venta: $3,917

— Compra: | Venta: Medellín — Compra: $3,767 | Venta: $3,918

— Compra: | Venta: Cali — Compra: $3,830 | Venta: $3,960

— Compra: | Venta: Cartagena — Compra: $3,700 | Venta: $3,950

— Compra: | Venta: Cúcuta — Compra: $3,820 | Venta: $3,870

— Compra: | Venta: Pereira — Compra: $3,840 | Venta: $3,920

Le podría interesar: Donald Trump ordena al Pentágono reiniciar pruebas con armas nucleares

Reunión entre Donald Trump y Xi Jinping

En días pasados, antes de que el presidente estadounidense iniciara con su gira por el continente asiático, diferentes integrantes de su gobierno, incluyendo al secretario del Tesoro, Scott Bessent, se encontraban en Malasia intentando establecer diferentes acuerdos antes de la llegada de Donald Trump a la cumbre de la ASEAN, que se realizó este 2025 en Kuala Lumpur.

Luego de dichas reuniones, Bessent había asegurado que habían logrado llegar a un importante acuerdo con el equipo negociador de China, pues se estableció que Estados Unidos no impondría los aranceles del 100 y 150% con los que había amenazado anteriormente, lo que se presentó como un aliviante a la tensiones que tenían entre ambas naciones.

Sin embargo, recientemente Donald Trump, quien llegó a Kuala Lumpur para reunirse con Xi Jinping, reveló a la prensa cuáles habían sido los resultados de su reunión, la cual tuvo una duración cercana a las dos horas y marcó el fin de la gira del presidente norteamericano por Asía.

Lea también: Pentágono habría obligado a tropas en el Caribe y el Pacífico a firmar acuerdos de silencio

Acuerdos entre EE.UU. y China

Trump aseguró, que el encuentro con el presidente chino tuvo grandes resultados, pues estableció que fue “una gran reunión”. En esta, según lo comunicado por el mandatario, se habló acerca de los aranceles y el fentanilo, esto debido a que los impuestos que Estados Unidos impuso a la potencia asiática, tenía como justificación que eran ellos quienes proveían el flujo de ingredientes químicos para la creación del fentanilo que era llevado a EE.UU.

A pesar de esto, luego del encuentro, Trump comentó que estos impuestos, sobre todos los bienes chinos, se reducirían inmediatamente, y, por otro lado, dijo que China empezaría a comprar Soya a granel. En las declaraciones, el mandatario aseguró que Xi Jinping era “un gran líder” y que creía que desde China les ayudarían con la situación del fentanilo.

De esta forma, al igual que finalizó la gira asiática de Donald Trump, también se dio fin a un capítulo lleno de tensiones entre las dos mayores potencias del mundo, luego de tener varios meses de tensiones diplomáticas.

Conozca más información aquí: Donald Trump anunció un acuerdo comercial con China tras su reunión con el presidente Xi Jinping