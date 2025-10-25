Cafés de Colombia Expo 2025: La feria que impulsa a los pequeños caficultores vuelve a Bogotá

Bogotá. Octubre 19 de 2023. Desde el 19 hasta el 22 de octubre se realizara la XIV edición de Cafés de Colombia Expo 2023, una de las ferias mas importantes de café de América Latina y donde 120 expositores darán a conocer lo mejor del café Colombiano. (Colprensa - John Paz) / John Paz

Una de las ferias de café más importantes a nivel nacional organizada por la Federación Nacional de Cafeteros vuelve a la capital. En esta nueva edición de ‘Cafés de Colombia Expo 2025′ que se realizará del 23 al 26 de octubre, reúne a productores exportadores, tostadores, baritas y amantes del café de todo el mundo.

Durante cuatro días, los visitantes podrán vivir una experiencia que recorre toda la cadena de valor del grano, desde la finca hasta la taza café. Además, cuenta con espacios dedicados a la innovación y cultura cafetera.

La feria busca impulsar el mercado de los pequeños productores cafeteros

Uno de los objetivos principales del evento es impulsar a los pequeños productores brindándoles la oportunidad de conectarse directamente con los compradores y exportadores.

“Esto es una oportunidad para seguir creciendo con nuestro emprendimiento cafetero. Nos permite mostrar la herencia que nos dejaron nuestros abuelos y padres, compartir con orgullo el fruto de ese esfuerzo y tradición”, expresó Stiven Díaz, productor de ‘Celimo Café’.

Desde la Federación de Cafeteros, aseguran que esta feria es una oportunidad para que los emprendimientos rurales ganen visibilidad y accedan a oportunidades comerciales.

“Participar en esta feria es un sueño hecho realidad. Aquí no solo vendemos café, compartimos historias, aprendemos de otros productores y demostramos que detrás de cada taza hay familias que trabajan con amor por la tierra”, dijo Rosalva Valencia, productora del café ‘A Su Lado’.

Expertos comparten conocimientos sobre nuevas técnicas de cultivo

Aparte de que la feria contará con la exposición de cafés provenientes de distintas regiones del país, la academia tiene un papel fundamental, ya que expertos nacionales e internacionales comparten sus conocimientos sobre las nuevas técnicas de cultivo, tendencias de consumo y estrategias de innovación que ahora están transformando la industria cafetera.

“Cafés de Colombia Expo también se reflejará donde la academia tiene un rol importante mostrando a los visitantes, que el café va más allá de su valor económico y se convierte en un factor que impulsa el bienestar”, dijo Doris Chingaté, jefe de proyecto de ‘Cafés de Colombia Expo’.

Finalmente, bajo la organización de la Federación Nacional de Cafeteros, la feria ofrecerá una agenda con demostraciones de tecnología, presentación de nuevos productos, competencias de barismo y catación, además de espacios empresariales diseñados para impulsar la innovación y las alianzas dentro del sector cafetero.