Mes del Gamer, factores clave para un rendimiento fluido en videojuegos

En el marco del Mes del Gamer, se comparte información clave sobre la importancia de la memoria RAM en el rendimiento de los videojuegos actuales. En la última década, el gaming ha evolucionado hacia mundos abiertos más complejos, físicas realistas y experiencias inmersivas en 4K y realidad virtual. Este salto tecnológico ha incrementado significativamente la demanda de recursos del sistema, haciendo que la elección y capacidad de la memoria RAM sea un factor decisivo para evitar caídas de FPS, tiempos de carga excesivos o interrupciones en partidas en línea.

La cantidad de memoria RAM ideal para gaming depende en gran medida de los títulos que se juegue, ya que cada uno tiene requisitos mínimos y recomendados específicos establecidos por sus desarrolladores. Sin embargo, la creciente complejidad de los video juegos modernos con mundos abiertos cada vez más grandes, inteligencia artificial avanzada y motores de física más exigentes está marcando el fin de la era en la que 16 GB eran suficientes. Hoy en día, si buscas un rendimiento sólido y una experiencia fluida en títulos AAA, contar con 32 GB o más de RAM donde Kingston se destaca y se vuelve una necesidad para disfrutar al máximo del potencial de tu hardware.

“El Gamer se pregunta en cuánta memoria tener, sino cuál es la adecuada para el tipo de experiencia que buscas. En Kingston entendemos que un upgrade bien planificado puede transformar por completo el rendimiento y prolongar la vida útil de un equipo. Contar con la memoria correcta no solo optimiza cada partida, sino que prepara al jugador para los desafíos tecnológicos de los próximos años”, afirma Juan José Sandoval, Country Manager Colombia en Kingston Technology.

Con el crecimiento sostenido de la industria gamer que, según Newzoo, superará los 211 mil millones de dólares en ingresos globales para 2025, las exigencias técnicas seguirán en aumento. Kingston Technology invita a los jugadores a revisar sus configuraciones actuales y considerar la memoria RAM como una inversión esencial para disfrutar al máximo el presente y el futuro del gaming.