Industria de los videojuegos todo lo que debes saber si quieres ser un profesional en esta área

El desarrollo de videojuegos es una industria en constante crecimiento y evolución, que abarca desde la creación de juegos móviles simples hasta experiencias inmersivas en realidad virtual. El mercado mundial se sigue consolidándose como uno de los más dinámicos de la economía digital.

Dado este panorama en el marco del Día Mundial del Videojuego, celebrado el 29 de agosto, Norberto Cristancho, director del programa de Ingeniería Multimedia de UCompensar, resalta que este dinamismo no solo impacta a las grandes potencias, sino que también abre nuevas oportunidades para países emergentes en la industria, como Colombia. “El ingeniero multimedia, en este caso, se encarga de aprender todo el proceso de desarrollo, incluyendo la programación, que es la parte que no vemos del videojuego. Además, adquiere conocimientos en diseño, animación, realidad virtual, y realidad mixta, así como en la edición de audio”, asegura Cristancho.

Algunas de las principales áreas de formación para Videojuegos encontramos la Programación y software; Diseño de videojuegos; Diseño gráfico y animación; Realidad virtual y aumentada; Audio y sonido; Trabajo en equipo y gestión. El país cuenta con una de las estructuras de producción audiovisual más sólidas de América Latina, que ahora se extiende también a los servicios de videojuegos subcontratados.

Gracias a este esquema, los proyectos extranjeros que contraten servicios audiovisuales y logísticos colombianos pueden acceder a una devolución de impuestos equivalente al 35 % de sus gastos. Hay varios referentes en la educación superior en Colombia, la UCompensar tiene enfoque en la innovación y la integración de tecnologías avanzadas en el aprendizaje.