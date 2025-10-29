Sushi Master 2025: anuncian fechas, precios y anticipan los participantes en Bogotá y Medellín

La espera ha terminado para los amantes de la gastronomía japonesa en Colombia. Oficialmente las fechas, los precios unificados y los primeros detalles de lo que será la edición 2025 del Sushi Master, el festival gastronómico que revoluciona la escena culinaria nacional. Bajo el poderoso concepto “Los Elegidos”, este evento, creado por el influenciador y empresario Tulio Zuloaga de “Tulio Recomienda”, se desarrollará de manera simultánea en Bogotá, Medellín y otros municipios clave, del 24 al 30 de noviembre de 2025.

Tras el éxito rotundo de formatos pioneros como el Burger Master, el Sushi Master se consolida como una plataforma de lanzamiento para los talentos locales del sushi. Su objetivo principal es impulsar la economía de los emprendedores del sector restaurantero, ofreciéndoles una vitrina nacional y conectándolos con miles de nuevos comensales. Este no es solo un festival para degustar; es un movimiento para apoyar y visibilizar el arduo trabajo de cocinas que, en muchos casos, operan desde lo local hacia lo nacional.

Sushi Master 2025: fechas, precio y concepto

Los organizadores han sido claros en mantener una estructura que garantiza accesibilidad y una experiencia de alta calidad para todos. El precio unificado para un rollo de sushi especial, creado exclusivamente para el festival por cada restaurante participante, será de $21.000 . Esta estrategia permite a los comensales planificar su ruta gastronómica y explorar una amplia variedad de propuestas sin sorpresas en la cuenta.

El concepto promete elevar el listón. No se trata simplemente de restaurantes que sirven sushi, sino de establecimientos que han sido meticulosamente seleccionados por su calidad, creatividad y capacidad para representar la evolución de este arte culinario en Colombia. Ser un “Elegido” es un reconocimiento al talento y la innovación.

Participantes Sushi Master 2025

Si bien el evento tiene una vocación nacional, todas las miradas están puestas en las dos principales capitales del país. En Bogotá, se espera que la oferta sea masiva, con participantes que van desde reconocidos restaurantes en la Zona G y Chapinero Alto hasta joyas ocultas en Usaquén y otros barrios. La capital se prepara para una semana donde la diversidad y la fusión serán las protagonistas.

Por su parte, Medellín, la ciudad donde Tulio Zuloaga gestó el concepto original de los “Master”, vivirá el festival con la pasión que la caracteriza. Además de la capital paisa, municipios del área metropolitana como Envigado, Sabaneta, Bello, Copacabana y Rionegro se unirán a la celebración, demostrando que el Valle de Aburrá es un semillero de talento gastronómico.

La lista oficial de restaurantes participantes en ambas ciudades será revelada en las próximas semanas, tras un riguroso proceso de selección que asegura los más altos estándares.

En un mensaje dirigido a su comunidad a través de redes sociales, Tulio Zuloaga reflexionó sobre el impacto de estos eventos: “Gracias por acompañar a los emprendedores y empresarios del país en esta aventura; por contar sus historias, por darles voz, fuerza y valor, y por creer en lo que hemos hecho juntos”. Sus palabras resumen la esencia del Sushi Master: una iniciativa que trasciende lo comercial para convertirse en un apoyo tangible para los negocios.