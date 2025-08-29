Día del Gamer, los videojuegos se posicionaron como los más comprados entre todas las categorías
El 29 de agosto se celebra en todo el mundo el Día del Gamer. Durante el primer semestre de 2025 y estos son los videojuegos que más compran los colombianos.
Cada 29 de agosto se celebra el Día Mundial del Gamer, pero no es solo una excusa para encender la consola o la PC, es una fecha para celebrar a una comunidad que crece a toda velocidad en Colombia y las cifras lo confirman: según datos de Tiendanube, la categoría Gamer creció un 65% en órdenes de compra en el último año, mostrando que cada vez más colombianos se suman a esta experiencia que combina entretenimiento, tecnología y estilo de vida.
En esta fecha, la plataforma de comercio electrónico para emprendedores y pymes en Latinoamérica Tiendanube, comparte datos sobre cómo compran y qué prefieren los gamers colombianos, dando a conocer los 5 videojuegos más comprados por los colombianos en el último año:
Call of Duty: en sus diversas versiones.
Crash Team Racing: en diversas versiones.
EA Sports FC.
God of War: en sus diversas versiones.
Grand Theft Auto: en sus diversas versiones.
“En Colombia, el mundo gamer está escribiendo su mejor partida. No se trata solo de jugar, sino de vivir una experiencia completa que incluye tecnología, diseño y comunidad. El comercio electrónico está permitiendo que esta pasión llegue más lejos que nunca y que los emprendedores locales también se sumen a la tendencia”, afirmó Augusto Otero, Latam Expansion Head en Tiendanube.
Además de videojuegos, los colombianos invierten en audífonos, artículos para celulares y mouses inalámbricos, demostrando que el mundo gamer va mucho más allá del juego en sí: es un universo donde convergen tecnología, diseño y comunidad.