Reducción de ruido en los audífonos ANC, ¿es necesaria?

En la actualidad, la cancelación activa de ruido o ANC se vuelve necesaria para los consumidores de audífonos que ofrecen este sistema, buscando calidad tanto en sonido como inmersión. Recientemente Sony lanzó su nueva propuesta, los WH-1000XM6, potencializados para este ítem, con el plus de la calidad sonora que no se pierde y la mejora.

Los audífonos WH-1000XM6, con un procesador de avanzada y un sistema de micrófono adaptativo, ofrecen una cancelación de ruido optimizada en tiempo real. El procesador HD Noise Cancelling Processor QN3 ajusta 12 micrófonos en tiempo real, lo que representa un salto dramático en cancelación de ruido y calidad de sonido. Esto significa que se tendrá una experiencia muy inmersiva sin perder calidad en cada nota musical, una buena recomendación para los amantes de la música, la moda, los viajeros y los profesionales.

En el apartado del sonido premium creado junto a los profesionales de la masterización, los audífonos permiten escuchar la música con la intención de sus creadores, sacándole jugo a cada nota para lograr una precisión de nivel de estudio y ofrecer una experiencia musical superior, admiten audio de alta resolución y audio de alta resolución inalámbrico (Hi-Res Audio).

En otro aparte, la aplicación Sony (Sound Connect) simplifica la configuración de la experiencia, al sintonizar la canción perfecta con el ecualizador de 10 bandas, o crear una sensación de amplitud con el modo Background Music Effect. También se puede disfrutar del modo ecualizador de juegos (Game EQ). Para aquellos que miran películas mientras viajan, los audífonos WH-1000XM6 también incluyen la tecnología 360 Reality Audio Upmix for Cinema.

Un apartado que preocupa a muchos amantes de los audífonos es las llamadas, aquí contamos con el sistema beamforming de avanzada con seis micrófonos basado en inteligencia artificial, se centran en la voz mientras filtran el ruido de fondo, para que cada palabra se escuche con claridad, incluso en entornos muy ruidosos.

La comodidad es excelente, con una diadema ancha, elegante y suave, confeccionada con cuero vegano, que asegura un ajuste sin presión y un diseño que pueda colocarse fácilmente en bolsos y bolsillos de avión. El estuche compacto, además, incluye un cierre magnético de acceso rápido. La batería dura aproximadamente 30 horas en el apartado de reducción de ruido, encontramos un cable de 3.5 mm para conectar con otros dispositivos de forma alámbrica. Más información de los audífonos WH-1000XM6 en la página web oficial de Sony.