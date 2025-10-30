Jaime Santamaría responde a señalamientos y defiende alianza con la casa Torres Villalba

El aspirante a la Cámara de Representantes por el Atlántico, Jaime Santamaría Acosta, quien obtuvo más de 49.700 votos en la reciente consulta interna del Pacto Histórico, se pronunció frente a las declaraciones del también candidato Antonio Bohórquez Collazos, actual concejal de Barranquilla, quien pidió la apertura de urnas e investigación por presuntas irregularidades en el proceso electoral.

Bohórquez denunció que en algunos puestos de votación, especialmente en municipios como Puerto Colombia, se habría extendido la jornada más allá del horario oficial de cierre a las 4:00 de la tarde. Además, advirtió sobre la aparición de tarjetones fotocopiados e inconsistencias en los reportes finales de la Registraduría, señalando resultados “inexplicables” en mesas donde un solo candidato obtuvo miles de votos, en alusión directa a Santamaría, fórmula política del senador Pedro Flórez.

“Se habló de tarjetones fotocopiados y de irregularidades en los resultados finales. En el análisis de los E-14 vimos que en solo cuatro mesas el candidato ganador obtuvo más de dos mil votos, algo sin lógica en todo el proceso. Además, cuando el conteo iba en el 94 %, Antonio Bohórquez tenía amplia ventaja, pero al final las cifras se invirtieron de forma inexplicable”, dijo.

“Mi votación fue fruto del trabajo ciudadano”

En entrevista con Caracol Radio, Santamaría rechazó las acusaciones y aseguró que el resultado que lo posicionó en el primer lugar en el Atlántico fue producto del respaldo ciudadano en la provincia, no de irregularidades.

“Frente a las acusaciones del doctor Bohórquez, lo que pasó fue algo completamente explicable. Las primeras mesas que se informaron fueron las de Barranquilla, donde él me superaba por unos 11.000 votos y también Andrea tenía una ventaja importante. Sin embargo, aún faltaban por reportar municipios como Puerto Colombia, Galapa, Usiacurí y Ponedera, zonas donde siempre he tenido un fuerte respaldo. Cuando esas mesas comenzaron a ingresar al sistema, la tendencia cambió, algo totalmente normal en cualquier proceso electoral. En Puerto Colombia, por ejemplo, obtuve 4.000 votos frente a 1.500 de Bohórquez; en Galapa, 4.000 frente a 1.000; en Usiacurí, 1.300 frente a 100; y en Ponedera, 2.000 frente a 300. Era lógico que al incorporarse esos resultados mi votación creciera y se revirtiera la diferencia inicial”, afirmó.

Defiende su alianza con la Casa Torres Villalba

El dirigente político también defendió con firmeza sus alianzas con la Casa Torres Villalba, asegurando que hacen parte de la estrategia política natural dentro del Pacto Histórico. Explicó que su apoyo obedece al trabajo desarrollado en la estructuración de proyectos de ley y en la asesoría a líderes locales, especialmente en el municipio de Puerto Colombia.

“En política existen diferentes formas de ganar, y lo digo como profesor de ciencia política. Hay quienes alcanzan resultados gracias a su posicionamiento mediático y otros por sus alianzas y estructuras. En mi caso, nunca he negado mis alianzas, porque en política se trata de sumar esfuerzos y construir. Hice una alianza con el grupo Torres Villalba, un sector liberal aliado del gobierno de Gustavo Petro, que ha sido protagonista en el Atlántico y la región Caribe y que desde el inicio apoyó su proyecto presidencial. Además, compartimos territorio: ellos son de Puerto Colombia y yo también. En ese municipio la gente me conoce, fui candidato a la alcaldía y tengo una hoja de vida transparente, sin procesos ni señalamientos. Por eso mi votación no tiene nada de irregular; es el resultado de un trabajo territorial serio y de una alianza política legítima con la Casa Torres Villalba, en llave con el senador Pedro Flórez Porras, el más votado del país”, señaló Santamaría.

Llamado a la unidad dentro del Pacto Histórico

Finalmente, el aspirante hizo un llamado a la unidad del Pacto Histórico de cara a las elecciones del próximo año, insistiendo en que el objetivo principal debe ser mantener la cohesión interna y fortalecer el respaldo ciudadano en el Atlántico.