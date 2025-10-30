“Que abran las urnas”: Antonio Bohórquez advierte presuntas irregularidades en consulta del Pacto

El excandidato a la Cámara de Representantes y actual concejal de Barranquilla, Antonio Bohórquez Collazos, solicitó una revisión detallada de los resultados de la reciente consulta del Pacto Histórico en el departamento del Atlántico. La petición surge tras conocerse denuncias sobre posibles irregularidades ocurridas durante la jornada electoral del pasado 26 de octubre.

Bohórquez destacó el trabajo y compromiso de sus compañeros de movimiento y de los equipos de campaña, quienes —según afirmó— participaron con transparencia y esfuerzo en el proceso. Sin embargo, expresó su preocupación por las versiones que apuntan a inconsistencias en el conteo de votos y otras situaciones que podrían haber alterado los resultados finales.

Propone verificar las huellas dactilares

Ante este panorama, el concejal manifestó que está evaluando todas las alternativas legales disponibles para esclarecer los hechos y garantizar la legitimidad del proceso. Aseguró que su propósito no es generar controversia, sino velar por el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas.

De igual manera, Bohórquez hizo un llamado a las autoridades electorales y a la ciudadanía para acompañar la solicitud de apertura de urnas y revisión de votos. En caso de confirmarse los indicios de manipulación, propuso también verificar las huellas dactilares de los sufragantes como medida adicional de transparencia.

Finalmente, el líder político reafirmó su compromiso con la democracia y la defensa de los derechos electorales de los atlanticenses. “Lo que buscamos es claridad, justicia y respeto por la decisión de la gente”, puntualizó.