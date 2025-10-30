¡ATENCIÓN!:Estos son los cierres viales del fin de semana en Barranquilla por Giro de Rigo

Barranquilla se prepara para un fin de semana sobre ruedas. Desde este viernes 31 de octubre hasta el lunes 3 de noviembre, la ciudad vivirá toda la emoción del Giro de Rigo 2025, un evento que promete combinar lo mejor del ciclismo internacional con el sabor del Carnaval.

El encuentro, que reunirá a más de 8.000 participantes, contará con una feria de más de 60 marcas, el Museo de Rigo, una zona de mascotas y actividades para toda la familia. Todo esto en un ambiente donde el deporte, la música y la alegría se mezclan para mostrar a Barranquilla como una ciudad vibrante y deportiva.

Entre los pedalistas confirmados se encuentran figuras de talla mundial como Vincenzo Nibali, Fabio Aru, Nairo Quintana, Egan Bernal, Óscar Sevilla, Sergio Henao y el anfitrión Rigoberto Urán, quienes recorrerán las vías del Atlántico en esta edición llamada “El Carnaval”.

Cierres y desvíos

Con motivo del evento, la Alcaldía de Barranquilla implementará cierres y desvíos temporales en varios puntos de la ciudad. Las restricciones comenzarán el viernes 31 de octubre a las 8:00 a.m. y se extenderán hasta el lunes 3 de noviembre a las 2:00 p.m.

Principales cierres viales:

Del 31 de octubre al 3 de noviembre: Cierre total de la vía de acceso al Centro de Eventos Puerta de Oro , entre la Vía 40 y la avenida del Río.

Cierre total de la vía de acceso al , entre la Vía 40 y la avenida del Río. Sábado 1 de noviembre (8:00 p.m.) hasta domingo 2 (4:00 p.m.): Cierre total de la avenida del Río entre calles 72 y 78. Solo se permitirá acceso peatonal.Ruta alterna recomendada: Vía 40.

Domingo 2 de noviembre (2:00 a.m. a 4:00 p.m.):

Cierre total de la Vía 40 , entre calle 72 y la glorieta de Las Flores.

, entre calle 72 y la glorieta de Las Flores.

Cierre de la avenida Circunvalar , entre la glorieta de Las Flores y la carrera 46.

, entre la glorieta de Las Flores y la carrera 46.

Cierre de la calle 78 , entre avenida del Río y Vía 40.La Vía 40 solo estará habilitada entre calle 69 y carrera 46.Para dirigirse a Puerto Colombia, se recomienda usar las carreras 51B o 53 .

Puente vehicular Juan Mina – Tubará:Cierre total desde las 4:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. No habrá acceso hacia Tubará ni a la Vía de la Prosperidad.También estará cerrado el acceso hacia la vía al mar (Cartagena) durante el mismo horario.

Recomendación

Las autoridades invitan a los ciudadanos a planificar sus recorridos con anticipación, respetar las medidas de tránsito y disfrutar del evento de manera responsable.

El Giro de Rigo 2025 no solo será una fiesta del ciclismo, sino también una vitrina para mostrar el orgullo, la energía y el talento de Barranquilla ante el mundo.